Investco Holding kimin, ne iş yapar?

Türkiye’de yatırım ve holding şirketleri arasında öne çıkan Investco Holding kimin, ne iş yapıyor gündeme geldi. Halka arz sonrası büyüme stratejisi ve SPK denetimleriyle de gündemde olan şirketin kime ait olduğu ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiği araştırılıyor.

INVESTCO HOLDİNG KİMİN?

Investco Holding’in en büyük hissedarı Mustafa Ünal’dır. Ünal, şirketin yaklaşık yüzde 55,75’lik payının sahibi olarak biliniyor.. Ortaklık yapısında ikinci sırada yüzde 24,25 pay ile Reha Çırak üçüncü sırada ise yüzde 9,99 payla Nihat Özçelik bulunuyor.

INVESTCO HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Investco Holding, çok yönlü yatırım stratejisi benimseyen ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir yatırım şirketidir. Holding, doğrudan ya da iştirakleri aracılığıyla madencilik, teknoloji, sanayi, sağlık ve gıda gibi alanlarda etkin şekilde yer almaktadır. Bunun yanında girişim sermayesi yatırımlarıyla da büyüme potansiyeli yüksek şirketlere finansman sağlayarak portföyünü çeşitlendirmektedir.

Şirket özellikle yenilikçi iş modelleri, sürdürülebilir yatırımlar ve teknoloji odaklı projelere yönelmesiyle biliniyor. Hem geleneksel sektörlerde hem de gelişen pazarlarda konumlanan yapı, risk dağılımını artırırken uzun vadeli yatırım stratejisini destekleyen bir portföy anlayışı sergiliyor.