Mamdani'den zafer konuşması! "Beni dinle Trump" diyerek meydan okudu

Mamdani'den zafer konuşması! "Beni dinle Trump" diyerek meydan okudu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Mamdani&#039;den zafer konuşması! &quot;Beni dinle Trump&quot; diyerek meydan okudu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de tarihi bir gün yaşandı. New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani, zafer konuşması yaptı. Kendisine karşı olan Trump'a seslenen Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek" dedi.

ABD'de resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York belediye başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Zohran Mamdani, New York'un göçmenler tarafından inşa edildiğini, bugün itibarıyla da göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olacağını vurguladı.

"SİYASİ BİR HANEDANI DEVİRDİK"

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani zafer konuşması yaptı. Mamdani, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz." ifadesini kullandı.

Mamdani'den zafer konuşması!

"TRUMP BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM; SESİ AÇ"

New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi.

Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

Mamdani'den zafer konuşması!

"BENİ DİNLE TRUMP!"

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini belirten Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.

Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini belirterek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum." diye konuştu.

Mamdani'den zafer konuşması!

BİR İLKE İMZA ATTI

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

