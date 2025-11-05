Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Motorda eldiven takmak zorunlu mu, eldiven ve koruma gözlüğü takmamanın cezası var mı?

Motorlu taşıt kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte bazı zorunlşuluklar getirildi. Motorda eldiven takmak zorunlu mu, eldiven ve koruma gözlüğü takmamanın cezası var mı soruları ise gündemde yerini aldı.

MOTORDA ELDİVEN TAKMAK ZORUNLU MU?

Yeni düzenlemeyle birlikte motosiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 sınıfı traktör sürücülerine koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi.

Sadece sürücüler değil, motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan kişiler de eldiven takmakla yükümlü. Üç tekerlekli yük motosikletleri ve kapalı karoserli araçlar ise zorunluluğun dışında bırakıldı. Eldivenle birlikte koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü kullanımı da artık yönetmelikle güvence altına alındı.

MOTORDA ELDİVEN VE KORUMA GÖZLÜĞÜ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI?

Koruyucu eldiven, gözlük veya kask takmadan trafiğe çıkan sürücüler ve yolcular için para cezası uygulanıyor. Gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmamanın cezası 993 lira olarak belirlendi. 

