Ajax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?

AJAX HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ajax Hollanda’nın başkenti Amsterdam merkezli bir futbol kulübüdür. 1900 yılında kurulan kulüp Avrupa futboluna kazandırdığı yıldız oyuncularıyla Hollanda’nın en tanınan takımlarından biridir.

AJAX HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Ajax Hollanda futbolunun en üst ligi olan Eredivisie’de mücadele ediyor. 1956’da kurulan ligde yer alan Ajax, Feyenoord ve PSV Eindhoven ile birlikte ülkenin “üç büyük” kulübünden biri kabul edilir. Ligin kuruluşundan bu yana Ajax her sezon kesintisiz olarak Eredivisie’de oynamıştır.

AJAX'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Ajax Eredivisie’de 36 kez lig şampiyonu olarak Hollanda’nın en fazla şampiyonluğa sahip takımıdır. Bunun yanı sıra 20 KNVB Kupası ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle hem ülke içinde hem de Avrupa’da en başarılı kulüpler arasında yer alır.

Johan Cruyff Shield (Süper Kupa): 9

UEFA Şampiyonlar Ligi: 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası: 1 (1992)

UEFA Kupa Galipleri Kupası: 1 (1987)

UEFA Süper Kupa: 2

Kıtalararası Kupa (Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın eski formatı): 2