Ajax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?

- Güncelleme:
Ajax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en köklü ve en çok konuşulan futbol kulüplerinden biri olan Ajax bu akşam Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacak. Büyük maç öncesi ise taraftarlar Ajax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var merak ediyor.

AJAX HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ajax Hollanda’nın başkenti Amsterdam merkezli bir futbol kulübüdür. 1900 yılında kurulan kulüp Avrupa futboluna kazandırdığı yıldız oyuncularıyla Hollanda’nın en tanınan takımlarından biridir.

Ajax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var? - 1. Resim

AJAX HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Ajax Hollanda futbolunun en üst ligi olan Eredivisie’de mücadele ediyor. 1956’da kurulan ligde yer alan Ajax, Feyenoord ve PSV Eindhoven ile birlikte ülkenin “üç büyük” kulübünden biri kabul edilir. Ligin kuruluşundan bu yana Ajax her sezon kesintisiz olarak Eredivisie’de oynamıştır.

Ajax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var? - 2. Resim

AJAX'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Ajax Eredivisie’de 36 kez lig şampiyonu olarak Hollanda’nın en fazla şampiyonluğa sahip takımıdır. Bunun yanı sıra 20 KNVB Kupası ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle hem ülke içinde hem de Avrupa’da en başarılı kulüpler arasında yer alır.

Ajax hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var? - 3. Resim

Johan Cruyff Shield (Süper Kupa): 9

UEFA Şampiyonlar Ligi: 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası: 1 (1992)

UEFA Kupa Galipleri Kupası: 1 (1987)

UEFA Süper Kupa: 2

Kıtalararası Kupa (Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın eski formatı): 2

