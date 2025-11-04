Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir?

Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir?

Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir?
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde liderliğini korumak isteyen Galatasaray MCT Technic, 4. hafta maçında Almanya ekibi Würzburg Baskets’e konuk oluyor. Basketbolseverler karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip ederken, "Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 4. hafta maçında Almanya temsilcisi Würzburg Baskets’e konuk oluyor. Grubun lideri olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir?

Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir? - 1. Resim

WÜRZBURG-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Almanya deplasmanında Würzburg Baskets ile karşı karşıya geliyor.

4 Kasım 2025 Salı akşamı Türkiye saatiyle 20.30’da başlayan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir? - 2. Resim

GALATASARAY LİDERLİĞİ GARANTİLEMENİN PEŞİNDE

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu zirve mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor. Alman temsilcisi karşısında alınacak bir galibiyet, sarı-kırmızılıların son 16 turuna lider olarak yükselmesi yolunda önemli bir adım olacak.

Würzburg ise sahasında taraftar desteğini arkasına alarak ilk galibiyetini almak peşinde olacak. Ev sahibi ekip, grup aşamasında şu ana kadar oynadığı maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Würzburg-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir? - 3. Resim

