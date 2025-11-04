UNECSO'nun tarihi kararı sonrası Semerkant'ta büyük buluşma: "Türk dili yaşadıkça biz de varız"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık’ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesiyle ilgili Örgütün 43. Genel Konferansı'nın devam ettiği Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde etkinlik düzenlendi.

194 ülkeden 5 binden fazla katılımcıyla geçen hafta Özbekistan'da başlayan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Aralık’ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesi önerisine ilişkin karar taslağının görüşülerek onaylanması dolayısıyla Türk Kültürü ve Miras Vakfınca Semerkant'ta etkinlik tertip edildi.

Türk devletleri, önerinin eş sunucusu ülkelerin temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Türkiye’yi temsilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova da hazır bulundu.

Aybet'in açılışında konuştuğu etkinlikte söz alan Zorlu, UNESCO çatısı altında, Türk İslam medeniyetinin eşsiz şehri Semerkant’ta, Dünya Türk Dili Ailesi Günü için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sözlerime başlarken, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu özel gün vesilesiyle sizlere ve Türk dili ailesine selam ve tebriklerini iletmek istiyorum." dedi.

Zorlu, “Bu tarihi kararla Türk dilinin, farklı coğrafyalarda tüm kollarıyla yaşayan bir dünya dili olduğu bir kez daha kayıt alınmıştır. Çünkü Türk dili, binlerce yıllık tarih boyunca yalnızca kelimeleri değil, bir milletin hafızasını, duygusunu ve düşüncesini aşmıştır. Türk dili, bizi biz yapan, birbirimizi hiç tanımasak da aynı duyguda buluşturan ortak bir yürek atışıdır. Bu büyük dil ailesi, bizi birbirimize bağlayan kültürel bir köprü, ortak bir kimliğin sesidir." ifadesini kullandı.

Türk dilinin Orta Asya’nın bozkırlarından Anadolu’ya, Balkanlar'dan Sibirya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’nın içlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada yankılanmakta olduğunu vurgulayan Zorlu, bugün dünyada 300 milyon insanın Türk dilinin farklı lehçeleriyle konuşmakta, yüz milyonlarcasının da bu dili öğrenmekte olduğunu aktardı.

Zorlu, "böylesine geniş bir coğrafyada konuşulan Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence, Azerbaycan Türkçesi, Tatarca ve daha nicelerinin, aynı kökten doğan bir dil ağacının dalları gibi" olduğunu belirterek, bununla birlikte dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan on milyonlarca vatandaşın da Türk Dili Ailesi'nin birer diaspora gücü haline geldiğini vurguladı.

"TÜRK DİLİ YAŞADIKÇA, BİZ DE VARIZ"

Kardeş dillerin hem kendilerini birbirlerine yakınlaştıran hem de kültürel diplomasi alanını etkinleştiren birer taşıyıcı olduğuna dikkati çeken Zorlu, şöyle devam etti:

"İşte dil ailemizin müstesna bir kolu olan Türkiye Türkçesini konuşanların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Türk Dünyası’nın hemen her yerinde, çarşıda, pazarda, takside tesadüf ettiğimiz kardeşlerimiz, Türkiye Türkçesi ile konuşabilmektedir. Artık dünyada 60’tan fazla ülkedeki 90’dan fazla yurt dışı temsilcilikleriyle Yunus Emre Enstitülerimize Türkiye Türkçesini öğrenmek için başvuranların sayısı her yıl artmaktadır."

Zorlu, bugün dünyada diller arasında yaşanan rekabetin aslında kültürlerin görünürlük mücadelesi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Buradan hareketle Türk dilinin gücü, yalnızca geçmişinde değil geleceğe yön verme potansiyelindedir; bilimde, sanatta, dijital dünyada Türkçeyi yaşatmak ve güçlendirmek; evrensel bir bilim ve medeniyet dili haline getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bizler, bu büyük dil ailesinin fertleri olarak tarihimizden aldığımız inançla, dilimizin zenginliğini korumalı, yeni kuşaklara sevdirmeliyiz. Biz Türkiye olarak ortak iletişim dili konusundaki tüm çabaların sonuna kadar yanındayız. Ve diyoruz ki; Türk dili yaşadıkça, biz de varız."

"UNESCO'NUN BU KARARI, TÜM TÜRK DEVLETLERİNİN ORTAK BAŞARISIDIR"

Etkinliğin ardından basına açıklamalarda bulunan Zorlu, bugün Türk dünyası için gerçekten önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, “UNESCO'nun bir Genel Konferansı, ilk defa Paris dışında bir ülkede, Özbekistan'da gerçekleşiyor ve böylesine önemli bir toplantı içerisinde de 15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi." dedi.

Zorlu, 15 Aralık’ın önemine bakıldığında bu da Orhun Yazıtları’nın Danimarkalı bilim adamı tarafından çözümlendiği tarihi bir gün olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan aslında bir yönüyle dünyada yaşayan Türk dili kökenli dillerin lehçelerin, aslında kayıt altına alındığı bir karar oldu. Bizler yaklaşık 300 milyonluk büyük Türk dünyası ailesinin, bu dil ailesinin bütün alt kollarıyla UNESCO bünyesinde bunu tescillemiş olduk. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Devletleri Teşkilatı’nın Gebele oturumda yaptığı çağrı üzerine, işte bu önemli kararın da alınmış olması, Türkiye açısından da büyük memnuniyet verici bir durumdur."

Zorlu, bundan sonra her sene 15 Aralık tarihinin, ortak iletişim diline ve ortak alfabeye götüren önemli yolculuğun önemli bir kilometre taşı olacağına ve pek çok faaliyet gerçekleştirerek Türk haklarının birbirine çok daha yakınlaştırarak Türk dünyasının işbirliğini geleceğe taşıyacaklarına dikkati çekti.

"UNESCO bünyesinde elde edilen bu başarı, esasında tüm Türk devletlerinin dil birliği yolundaki ortak başarısı ve vizyonudur." diyen Zorlu, şunları kaydetti:

"Zira bu kararın alınmasına gelen süreçte Türkiye ve diğer Türk devletleri, Özbekistan'da büyük bir işbirliğine imza attılar. Kararlı bir duruş sergilediler ve UNESCO’da bu başarılı kararın alınmasına vesile oldular. Biz de Türkiye olarak bu kararı en başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı üzerine, desteklemeyi sürdürdük ve bu başarıyı hep birlikte elde ettik. İnşallah şimdi 15 Aralık gününü, hep birlikte ortak ve uluslararası platformlara taşıma zamanıdır."