Ocak ayının son günlerinde gözler şubat ayı kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira zamlarına esas alınan güncel TÜFE oranı netleşecek. Açıklanacak oran, hem konut hem de iş yeri kira artışlarında belirleyici olacak. Peki, şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği Şubat 2026 kira artış oranı için geri sayım sürüyor. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte kira sözleşmelerine uygulanacak zam oranı netlik kazanacak. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan oran, konut ve iş yeri kiraları için yasal üst sınırı belirleyecek.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK, 2026 Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak verilerle birlikte şubat ayında yenilenen kira sözleşmeleri için uygulanabilecek zam oranı da belli olacak.

Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

OCAK DÖNEMİ KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştı. Bu oran, TÜİK enflasyon verilerine göre Ocak 2026’da sözleşmesi yenilenen kira kontratları için yasal üst sınır olarak kabul edildi. Bu oran tüm kiracılar için sabit bir yıllık oran değildir. Sadece sözleşme yenileme tarihi Ocak 2026 olan sözleşmeler için geçerlidir.





KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİR?

Konut kiralarındaki zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

