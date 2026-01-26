ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı federal göçmenlik ajanlarının geçen cumartesi ABD vatandaşı Alex Pretti'yi öldürmesi üllkede büyük tartışmalara neden oldu. Trump yönetimi Pretti'nin ajanlara saldırdığını savunurken, görgü tanığı videoları ve emniyet yetkilileri bu iddiayı yalanladı.

Reuters’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yetkilileri, Minneapolis'te bir ABD vatandaşının federal göçmenlik ajanları tarafından öldürülmesini savunurken, olayın videoları federal yetkililerin verdiği bilgilerle çelişti. Bu durum, yerel emniyet güçleri ile federal görevliler arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Trump yönetimi yetkilileri, 25 Ocak Cumartesi günü ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından öldürülen yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti'nin memurlara saldırdığını ve kendilerini savunmak için ateş açmak zorunda kaldıklarını iddia etti. Ancak bu resmi açıklama, olay yerindeki kişiler tarafından kaydedilen videolarla taban tabana zıtlık gösterdi.

Alex Prettinin ölümü ABDyi kaosa sürekledi! Kanıtlar, Trump yönetimini yalanlıyor

Pretti, Trump'ın binlerce silahlı ve maskeli ajanı, benzeri görülmemiş bir sınır dışı etme çabası için konuşlandırdığı Minneapolis'te bu ay ICE ajanları tarafından öldürülen ikinci ABD vatandaşı olmuştu.

MİNNESOTA VALİSİ'NDEN ÇAĞRI

Minnesota Valisi Tim Walz, Trump'a federal ajanları eyaletten çekme çağrısını yineledi. Eyalet, Trump'ın federal ajanların eyalete yığmasının Anayasa'ya aykırı aşırılıklar içerdiğini belirterek federal bir yargıçtan kısıtlama talep etmişti.

"ASIL KURBANLAR ICE AJANLARIDIR" İDDİASI OLDUKÇA ÇELİŞKİLİ

Kıdemli bir Sınır Devriyesi yetkilisi olan Gregory Bovino, "Asıl kurbanlar ICE ajanlarıdır" iddiasında bulundu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve diğer yetkililer tarafından da dile getirilen bu resmi açıklama, yerel Demokrat liderler, emniyet teşkilatları ve ABD Kongresi'ndeki Demokratların tepkisine neden oldu.

Tepki gösterenler, görgü tanıkları tarafından çekilen videolara kanıt göstererek, Pretti'nin elinde bir cep telefonundan başka hiçbir şey olmadığını, ajanların onu yere yatırdığını ve yakın mesafeden vurduğunu öne sürdü.

Bununla birlikte, çok sayıda kişi dün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının konuşlandırılmasını protesto etmek için Minneapolis sokaklarını yeniden doldurdu.

"ELİNDE SİLAH DEĞİL, TELEFON VARDI"

Diğer taraftan, Reuters tarafından doğrulanan Cumartesi günkü olaya ait videolar, 37 yaşındaki Pretti'nin, ajanlar tarafından yere itilen diğer protestoculara yardım etmeye çalışırken elinde bir telefon tuttuğunu gösterdi.

Görüntülerde, bir federal ajanın bir kadını iterek uzaklaştırdığı ve başka bir kadını yere savurduğu sırada Pretti'nin olayı kaydettiği görüldü. Pretti, ajan ile kadınların arasına giriyor ve ajan kendisine biber gazı sıkarken Pretti sol kolunu yukarı kaldırıyor.

Ardından birkaç ajan Pretti'yi yakalayarak onunla boğuşuyor ve yere çökmesini istiyor. Ajanlar Pretti'yi yere doğru bastırırken, birinin silah uyarısı yaptığı duyuluyor. Video görüntüleri, ajanlardan birinin Pretti'nin bel bölgesinden bir tabanca çıkardığını ve silahla birlikte gruptan uzaklaştığını gösteriyor.

Saniyeler sonra, bir memur silahını Pretti'nin sırtına doğrultuyor ve peş peşe dört el ateş ediyor. Başka bir ajanın da Pretti'ye ateş ettiği anlaşılırken, daha fazla silah sesi duyuluyor.

"AJANLARIN BELİRGİN İLETİŞİM EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR"

ICE'ın Baltimore'daki saha ofisinin eski başkanı Darius Reeves, federal ajanların belirgin iletişim eksikliğinin rahatsız edici olduğunu söyledi. Reeves, "Ekibin tepkisini gözlemlediğim kadarıyla, kimsenin onlu iletişim kurmadığı açık" dedi.

SİLAH TAŞIMA RUHSATI BULUNUYORDU

Minnesota yetkilileri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 2022'de Anayasal bir hak olduğuna hükmettiği, Pretti'nin halka açık alanda gizli silah taşıma ruhsatına sahip olduğunu belirtti.

"VİDEOLARDA HER ŞEY ORTADA"

Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O'Hara, "videoların kendiliğinden konuştuğunu" belirterek, Trump yönetiminin açıklamalarını "son derece rahatsızlık verici" olarak nitelendirdi. Pretti'nin silah çektiğine dair hiçbir kanıt görmediğini de sözlerine ekledi.

BİR AYDA İKİ ÖLÜM

Öte yandan, Minneapolis’te bir federal göçmenlik ajanının, park halindeki aracına yaklaştıktan sonra 7 Ocak'ta ABD vatandaşı Renee Good'u ölümcül şekilde vurmasıyla eyaletteki gerginlik daha önce yükselmişti. Trump yönetimi yr, Good'un araçla ajana çarpmaya çalıştığını iddia etse de, diğer gözlemciler ve görgü tanığı videolarında, Good'un kendisine ateş eden memurdan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü öne sürüldü.

Eyalet ve yerel emniyet, Good'u öldüren ajanın Minnesota yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. ABD Adalet Bakanlığı ise bu soruşturmadan işbirliğini geri çekti ve çok sayıda federal savcı, Adalet Bakanlığı'nın Good'un öldürülmesi olayını ele alış biçimi nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu.

ABD'NİN ESKİ BAŞKANLARINDAN TEPKİ

Target, Cargill ve Best Buy dahil olmak üzere Minnesota'nın en büyük şirketlerinin üst yöneticileri, "gerilimlerin derhal azaltılması ve eyalet, yerel ve federal yetkililerin gerçek çözümler bulmak için birlikte çalışması" çağrısında bulunan ortak bir mektup yayımladı.

ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve Bill Clinton ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Good ve Pretti'nin ölümlerini kınadı. Clinton, Trump yönetimini yalan söylemekle suçlarken, Obama ise Amerikan değerlerinin saldırı altında olduğunu belirtti. Barack ve Michelle Obama ortak açıklamalarında, "Bunun durması gerekiyor" dedi.

