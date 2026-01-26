ABD’nin Güney Kaliforniya eyaletinde yer alan bir kuyumcu, film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Maskeli şüphelilerin bir araçla dükkânın kapısını kırarak içeri girdiği ve vitrindeki yaklaşık 1 milyon dolar (43 milyon TL) değerindeki mücevherleri çalarak kaçtığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, dükkan sahibi yaşadıklarını, “Hayatımın en korkunç anı” sözleriyle anlattı.

ABD’nin Güney Kaliforniya’sında, Anaheim Hills’teki Classic Jewelers kuyumcusuna film sahnelerini aratmayan bir soygun düzenlendi. Cuma günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, maskeli şüphelilerin bir araçla dükkanın kapısını kırarak içeri girdiği ve vitrindeki mücevherleri alarak kayıplara karıştığı görüldü.

ÇÖP KUTULARINA DOLDURUP KAÇTILAR

Anaheim Polis Departmanından yapılan açıklamada, şüphelilerin yaklaşık 750 bin ila 1 milyon dolar (yaklaşık 32 milyon TL- 43 milyon TL) değerindeki mücevheri çöp kutularına doldurarak kaçtığı tespit edildi.

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ ANI"

İşletme sahibi Ramzy Tabello, yaşadıklarını “Hayatımın en korkunç anı” sözleriyle anlattı. Soyguncuları durdurmaya çalıştığını ancak silahının şüpheliler tarafından alındığını söyleyen adam, olay esnasında hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Soygunun ardından şüpheliler iki ayrı araca binerek kaçtı ve polis takibi sırasında kazaya karıştı. Sekiz şüpheli ilk etapta yaya olarak kaçmayı başardı, ancak gün boyunca çevredeki mülk ve bahçelerde yakalandı. Şüphelilerden birinin reşit olmadığı ve ailesine teslim edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

