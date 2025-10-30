ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır? Şıklar arasında 9 kg, 29 kg, 49 kg ve 79 kg yer alıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2024 GIDA İSRAFI ENDEKSİ RAPORU'NA GÖRE, DÜNYADA 2022'DE KİŞİ BAŞINA YILLIK EVSEL GIDA İSRAFI KAÇ KİLOGRAMDIR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı:

A. 9 kg

B. 29 kg

C. 49 kg

D. 79 kg

Cevap "D" şıkkı 79 kg'dir.