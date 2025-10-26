Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner'e 500 bin TL değerindeki soru damga vurdu

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 27 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 500 bin TL değerindeki “Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Şıklar arasında bulmak, kazmak, eskitmek ve kurutmak yer alıyor.

A. Bulmak

B. Kazmak

C. Eskitmek

D. Kurutmak

Cevap "B" şıkkı kazmaktır.