Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner'e 500 bin TL değerindeki soru damga vurdu

Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner'e 500 bin TL değerindeki soru damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner&#039;e 500 bin TL değerindeki soru damga vurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 27 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 500 bin TL değerindeki “Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında bulmak, kazmak, eskitmek ve kurutmak yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 500 bin TL'lik sorunun cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 27 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 500 bin TL değerindeki “Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Şıklar arasında bulmak, kazmak, eskitmek ve kurutmak yer alıyor.

FOSİL KELİMESİNİN LATİNCE KÖKENİ HANGİ ANLAMA GELİR?

Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Bulmak mı, kazmak mı, eskitmek mi, kurutmak mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 500 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı:

A. Bulmak
B. Kazmak
C. Eskitmek
D. Kurutmak

Cevap "B" şıkkı kazmaktır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir? - HaberlerFIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları tarihleri - HaberlerPastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları tarihleriLazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A karşılaşması bu akşam! - HaberlerLazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A karşılaşması bu akşam!Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? - HaberlerUzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?Yarın okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi? - HaberlerYarın okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 26 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam televizyonda hangi diziler var? 26 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...