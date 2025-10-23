Milyoner’de 200 bin TL’lik soru şaşırttı: Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapıldı?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapıldı?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapıldı? Şıklar arasında Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Yıldızlı Gece ve Guernica yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜ RESMİN ORİJİNALİ GÜNÜMÜZE DAHA YAKIN BİR ZAMANDA YAPILDI?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Mona Lisa

B. İnci Küpeli Kız

C. Yıldızlı Gece

D. Guernica

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "D" şıkkı Guernica’dır.