Filistin direnişinin sembol ismi Mervan Bergusi! Gözler Trump’ın kararında

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine sorulduğu ve karar vereceğini belirttiği Filistin tarihinde önemli rol oynayan, 2002 yılından beri İsrail hapishanelerinde tutulan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi’yi yeniden gündeme getirdi.

Hayatının büyük bir kısmını İsrail hapishanelerinde geçiren Bergusi, Fetih Hareketi liderlik kadrosunda olmasına rağmen tüm tarafların üzerinde uzlaştığı Filistin siyasi hareketi için önde gelen isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Bergusi, 13 Ekim’de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen esir takası müzakerelerinde serbest bırakılması istenen Filistinli liderlerin en üst sırasında yer aldı.

Trump, Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, Bergusi’nin durumu hakkında sorulduğunu ve bunu değerlendireceğini söyledi. Başkan, soruya “Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Günün sorusu buydu. Bu yüzden karar vereceğim” şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı’nın açıklamalarına karşın İsrail’in aşırı sağcı Bakanı Itamar Ben-Gvir, Bergusi’nin serbest kalmayacağını savunarak, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme kararını “egemenlik adımı” olarak nitelendirdi. Ağustos ayında Ben-Gvir, Bergusi’nin hücresine baskın düzenlemiş, İsrail basını bu anların görüntülerini paylaşmıştı. Ben-Gvir, Bergusi’yi tehdit ederek, “İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı ve kadınlarımızı katlederse onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Bergusi’nin eşi Fadva Bergusi ise Facebook paylaşımında eşini tanıyamadığını ve Filistinli tutukluların yaşadıklarını kabullenemediğini belirtmişti.

SİYASİ M ÜCADELESİ VE TUTUKLANMAS I

1958 yılında Ramallah’ın kuzeybatısındaki Kober köyünde doğan Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketi’ne katıldı. 1976’da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanan Bergusi, bir süre hapiste kalırken İbranice öğrendi. Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985’te idari tutuklu olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kaldı ve sonrasında ev hapsine alındı.

1987’de ortaya çıkan Birinci İntifada’nın önde gelen isimlerinden olan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün’e sürgün edildi ve 7 yıl burada kaldı. Oslo Anlaşması kapsamında 1994’te Batı Şeria’ya geri döndü. 1996’da Ramallah ve el-Bire’den Fetih adına Filistin Yasama Konseyi’ne seçilen Bergusi, kısa sürede Hareketin Genel Sekreteri oldu.

15 Nisan 2002’de Ramallah’taki evinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, mahkeme tarafından “öldürme ve öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özgürlüğünde Kudüs Üniversitesi’nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Cezaevinde doktorasını tamamlayan Bergusi, “Vaat”, “Tutukluluğa Direniş” ve “Bin Günlük Tecrit” adlı kitapları kaleme aldı.

18 Şubat 2024’te Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Bergusi’yi Ofer Askeri Hapishanesi’nden Ramon Cezaevi’ne naklederek tecrit hapsine aldı. Bu kararın gerekçesi olarak Batı Şeria’da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, Filistinlilerin Bergusi’nin güvenliği konusunda endişeleri arttı.