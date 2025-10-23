ABD Başkanı Trump: İsrail'in Batı Şeria ilhakı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, TIME Dergisi'ne verdiği röportajda çok önemli ifadelere imza attı.

Trump, İsrail'in Katar'a saldırarak büyük bir hata yaptığını belirtti.

Başkan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu savaşmaya devam edebilirdi ve savaş yıllarca sürebilirdi ama ben onu durdurdum. İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek. “Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder."