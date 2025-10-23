Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD Başkanı Trump: İsrail'in Batı Şeria ilhakı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ikna ettiğini belirterek, "İsrail'in Batı Şeria ilhakı olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, TIME Dergisi'ne verdiği röportajda çok önemli ifadelere imza attı.

Trump, İsrail'in Katar'a saldırarak büyük bir hata yaptığını belirtti.

"BATI ŞERİA İLHAKI OLMAYACAK"

Başkan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu savaşmaya devam edebilirdi ve savaş yıllarca sürebilirdi ama ben onu durdurdum. İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek. “Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder."

Trump, Time dergisine verdiği röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi kabul etmesine ilişkin, "Durmak zorundaydı, çünkü dünya onu durduracaktı." dedi.

ABD Başkanı Trump, röportajda Gazze'ye gideceğini de söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

