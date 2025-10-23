Trump kararını verdi, tansiyon yükseldi! Putin ile görüşecek mi?

Trump, Putin ile Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BANA DOĞRU GELMEDİ"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi iptal ettik, bana doğru gelmedi" dedi. "Gereken yere varamayacağımızı hissettiğimiz için iptal ettim. Ama gelecekte bunu yapacağız." diye ekledi.

"SOHBETİMİZ HİÇBİR YERE VARMIYOR"

Trump ayrıca Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Dürüst olmak gerekirse söyleyebileceğim tek şey, Vladimir'le her konuştuğumda iyi sohbetler ediyorum, ama sonra hiçbir yere varmıyorlar. Hiçbir yere varmıyorlar," dedi.

ABD'nin, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'e yönelik yeni yaptırımları açıklamasının hemen ardından gelen açıklamada, Moskova'nın Ukrayna savaşını sona erdirecek bir barış sürecine "ciddi bir bağlılık göstermediği" belirtildi.

"RUSYA'YA YAPTIRIM ZAMANI"

Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları neden şimdi artırdığı sorulduğunda, "Zamanının geldiğini hissettim. Uzun zamandır bekliyorduk." dedi. Bunların 'muazzam' yaptırımlar olduğunu söyledi. "Umuyoruz ki uzun sürmezler. Savaşın sona ermesini umuyoruz" diye ekledi.

Ukrayna'nın Tomahawk seyir füzeleri talebine değinen Trump, bunların Kiev'e tedarik edilmesi olasılığını reddederek uzun menzilli silahların, ABD'nin kapsamlı eğitimi olmadan Ukrayna güçleri için 'karmaşık' olduğunu belirtti.

"Tomahawk'ların sorunu, çoğu insanın bilmediği şey; onları nasıl kullanacaklarını öğrenmenin en az altı ay, genellikle bir yıl sürmesi. Oldukça karmaşıklar." dedi. Trump, Tomahawk'ın "çok güçlü, çok isabetli bir silah olduğunu ve belki de onu bu kadar karmaşık yapan şeyin bu olduğunu" vurguladı. "Bunu nasıl kullanacağımızı öğrenmek için bir yıllık yoğun bir eğitim gerekiyor ve biz nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Başkalarına öğretmeyeceğiz. Çok uzak bir gelecekte olacak," diye ekledi.