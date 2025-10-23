ABD ekonomi silahını çıkardı! Trump: Rusya’ya yaptırım zamanı geldi

ABD, Rusya’ya karşı ekonomi silahını çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulanması kararının alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada ‘Rusya’nın iki petrol şirketi olan ROSNEFT ve LUKOIL’i yaptırım listesine aldık’ denildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bessent, “Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız” demişti.

Öte yandan Trump, ‘Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Rusya’ya yaptırım zamanı geldi, umarım uzun sürmez’ dedi.

PUTİN İLE SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’in son telefon görüşmelerinde nükleer gerilimin azaltılması konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte gazetecilere konuşan Trump, “Başkan Putin, görüşmemizde nükleer konuda bir gerilimi azaltma (de-eskalasyon) önerisinde bulundu. Ben buna olumlu bakıyorum. Bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Trump ayrıca, “Bizim en fazla nükleer silaha sahip ülke olduğumuzu, Rusya’nın ikinci, Çin’in ise farkla üçüncü sırada yer aldığını” iddia etti.

“Ancak dört ya da beş yıl içinde bu sayı çok fazla olacak. Biz de şu anda gerilimi azaltma konusunda konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Nükleer Silahların Tamamen Kaldırılması için Uluslararası Kampanya’nın (ICAN) verilerine göre, en fazla nükleer başlığa sahip ülke 5 bin 500’den fazla savaş başlığıyla Rusya olurken, ABD 5 bin 277 başlıkla ikinci sırada yer alıyor.



