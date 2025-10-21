Putin’in uçağı Budapeşte’ye nasıl gidecek? Bulgaristan ve Türkiye iddiası Avrupa’yı ikiye böldü!

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ancak bu tarihi buluşma, yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda hava sahası krizi nedeniyle de Avrupa’yı karıştırdı.

GÖRÜŞMENİN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ne Putin ne de Trump görüşmelerinin kesin tarihini verdi. Bu görüşme ciddi hazırlık ve zaman gerektiriyor." ifadeleriyle sürecin henüz netleşmediğini söyledi.

Peskov ayrıca şunları dile getirdi:



“Putin’in Trump ile aynı uçakta Budapeşte’ye gelmesi yönündeki haberler fantastik bir senaryodan ibaret. Zirvenin tarihi konusunda bir anlayış yok. Rusya-ABD zirvesine AB liderlerinin katılımı hakkında konuşmak için erken. Avrupa ülkeleri şu anda Kiev yönetimini savaşı sürdürmesi için kışkırtıyor.”

TRUMP VE LAVROV'DAN ARKA ARKAYA AÇIKLAMALAR

Wall Street Journal, Trump’ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’e “çatışmanın hızlı çözülmesinin önemli olduğunu, Donbass üzerindeki kontrolün ikinci planda kaldığını” söylediğini yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede “Putin ile Trump arasındaki bir sonraki buluşmanın nasıl hazırlanabileceğini” ele aldıklarını ifade etti.

Lavrov, “Ukrayna’da hemen ateşkes çağrısı yapmak, Nazi yönetiminin elindeki bölgeleri korumak anlamına gelir” derken, “çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmadan ateşkes çağrıları, Alaska’daki Putin-Trump mutabakatıyla çelişiyor” dedi.

, Türkiye ve Bulgaristan üzerinden geçiş yapılabileceği iddiaları konuşulurken, Polonya “Lahey’e teslim edebiliriz” çıkışıyla tansiyonu daha da yükseltti.

'UÇAN KREMLİN' BUDAPEŞTE'YE NASIL GİDECEK?

Zirve henüz kesinleşmiş değil, ancak Putin Budapeşte’ye gitmeye karar verirse ciddi engellerle karşılaşacak.

Rus liderin “Uçan Kremlin” lakaplı, savunma sistemleriyle donatılmış Ilyushin Il-96 model başkanlık uçağı, hem ABD hem de AB hava sahasına giriş yasağı nedeniyle özel izin almak zorunda.

Putin, daha önce Alaska’daki zirve için ABD’nin verdiği özel izinle ülkeye girebilmişti. Ancak bu kez durum çok daha karmaşık. 27 AB ülkesinin hava sahası, halen tüm Rus uçaklarına kapalı durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Budapeşte’de yapmayı planladığı zirve, daha başlamadan Avrupa’yı karıştırdı.

TÜRK F-16'LARI EŞLİK EDEBİLİR

Rus liderin Budapeşte rotası, Avrupa hava sahasındaki yaptırımlar nedeniyle oldukça dolambaçlı olacak.

Havacılık kaynaklarına göre Putin’in uçağı, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye, oradan Bulgaristan veya Sırbistan hattına geçecek.

AirLive portalına göre, Putin’in “Flight No.1” kodlu uçağına Rus savaş uçakları Karadeniz’e kadar eşlik edecek, ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16’lar devralacak. Türk F-16’larının, Putin’in uçağını Sırbistan sınırına kadar eskort edeceği iddia ediliyor.

Söz konusu uçuşun, normalde 1.500 kilometre olan Moskova–Budapeşte hattını yaklaşık 5.000 kilometreye çıkaracağı belirtildi.

Putin’in “Uçan Kremlin” olarak bilinen başkanlık uçağının, Avrupa hava sahasındaki yaptırımlar nedeniyle hangi rotayı izleyeceği tartışma konusu oldu.

POLONYA: LAHEY'E TESLİM EDEBİLİRİZ

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Putin’e ülkesinin hava sahasından geçmemesi yönünde uyarı yaptı.

Radio Rodzina’ya konuşan Sikorski, “Mahkemelerin bu uçağın indirilip Lahey’e teslim edilmesi yönünde karar vermeyeceğinin garantisini veremem.” dedi.

Sikorski, Putin’in bu riski bildiğini ve bu nedenle farklı bir güzergâh izleyeceğini söyledi.

BULGARİSTAN'DAN BARIŞ İÇİN KORİDOR ÖNERİSİ

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Budapeşte’deki görüşmenin gerçekleşmesi için ülkesinin hava sahasını açmaya hazır olduklarını açıkladı:

“Barışı sağlamak için çaba gösteriliyorsa, bu toplantının mümkün olan her şekilde kolaylaştırılması mantıklıdır. Katılımcılardan biri ulaşamazsa, görüşme nasıl yapılabilir?” dedi.

Sofya yönetimi, Moskova’dan resmi bir izin talebi gelmediğini doğruladı. Ancak bu açıklama bile Avrupa Birliği içinde yeni bir bölünmeyi tetikledi.

MACARİSTAN: PUTİN'İN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Putin’in ülkeye güvenli biçimde girişi için her türlü hazırlığın sürdüğünü söyledi:

“Elbette ülkemize güvenle gelmesini, verimli görüşmeler yapmasını ve ardından emniyetle geri dönmesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Viktor Orban, Putin’in AB içindeki en yakın müttefiki olarak öne çıkıyor. Orban, sosyal medya hesabından “Hazırlıklar tam hızla devam ediyor!” paylaşımını yaptı.

AVRUPA'DA BÖLÜNME DERİNLEŞİYOR

Brüksel, zirveyi “barış girişimi” olarak olumlu karşılarken, Polonya ve Baltık ülkeleri bu görüşmeyi “Ukrayna’yı dışlayan bir oyun” olarak görüyor.

Fransa ve Almanya ise, Putin-Trump hattında yeniden diplomasi kurulmasını temkinli bir şekilde destekliyor.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa katkı sağlayacak her görüşme memnuniyetle karşılanır. Başkan Trump’ın çabalarını destekliyoruz.” ifadeleriyle temkinli bir destek mesajı verdi.