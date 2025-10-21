Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness'e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Dünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness'e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness&#039;e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor
Kahve, Guinness Dünya Rekorları, Dubai, Panama, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dubai’de ünlü kahve zincir markası Roasters’ın bir şubesinde fincanı 2500 BAE dirhemine (yaklaşık 28 bin TL) satılan özel bir kahve Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı. Kendine özgü tadıyla dikkat çeken kahve, fiyatıyla da gündeme oturmayı başardı.

Dubai’nin ünlü kahve zinciri markası Roasters, 13 Eylül’de satışa sunulan özel bir kahvesiyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı. 

BİR FİNCAN KAHVENİN FİYATI 28 BİN TL

Markanın Dubai’deki merkez şubesinde misafirlere sunulan kahvenin bir fincanı, 2 bin 500 BAE dirhemi, yani yaklaşık 28 bin Türk lirası olarak belirlendi.

Dünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness'e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor - 1. Resim

DÜNYANIN EN PAHALI TOHUMLARINDAN

Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi internet sitesine göre, bu kahvenin Panama'daki Hacienda La Esmeralda çiftliğinde yetiştirilen "Geisha" cinsi bir arabika tohumundan yapıldığı kaydedildi. Bunun dünyanın en pahalı ve en az yetiştirilen tohumlar arasında olduğu belirtildi. V60 demleme yöntemiyle hazırlanan kahve, Japon yapımı özel kristal bardaklarda servis edildi. 

Dünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness'e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor - 2. Resim

Guinness yetkilileri de etkinlik sırasında kafede bulunurken, tarihi rekor anına tanıklık etti. 

Bir yetkili törende yaptığı açıklamada, "Bugün dünyanın en pahalı kahvesi rekoru kırıldı. Bu başarı Roasters Specialty Coffee House’a aittir." ifadelerinde bulundu. Marka, bu kahvenin sınırlı sayıda üretileceğini belirterek sadece özel müşterilere sunulacağını bildirdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en ucuz ekmeği! Tanesi 9 liraya satılıyorNewcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Temizlenirken kanser olmayın! Avrupa etanolü yasaklamaya hazırlanıyor - DünyaTemizlenirken kanser olmayın! COVID-19’la hayatımıza girdiABD tarihinde bir ilk! Kongre üyesi İsrail’in oyununu bozdu - DünyaKongre üyesi İsrail’in oyununu bozduFidan–Gerapetritis görüşmesinde dikkat çeken öneri! Türkiye ne diyecek? - DünyaAtina- Ankara hattında dikkat çeken öneri!Petro, Trump'ın 'uyuşturucu lideri' sözlerine ateş püskürdü! "Burada kralların başı kesilir" - DünyaO sözlere ateş püskürdü, meydan okuduFransa’nın eski lideri hücrede! Sarkozy teslim oldu - DünyaFransa’nın eski lideri hücrede! Sarkozy teslim olduPes dedirten olay! Hamamböceğini öldürmek isterken apartmanı ateşe verdi - DünyaHamamböceğini öldürmek isterken apartmanı ateşe verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...