Dünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness'e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Dubai’nin ünlü kahve zinciri markası Roasters, 13 Eylül’de satışa sunulan özel bir kahvesiyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı.

BİR FİNCAN KAHVENİN FİYATI 28 BİN TL

Markanın Dubai’deki merkez şubesinde misafirlere sunulan kahvenin bir fincanı, 2 bin 500 BAE dirhemi, yani yaklaşık 28 bin Türk lirası olarak belirlendi.

DÜNYANIN EN PAHALI TOHUMLARINDAN

Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi internet sitesine göre, bu kahvenin Panama'daki Hacienda La Esmeralda çiftliğinde yetiştirilen "Geisha" cinsi bir arabika tohumundan yapıldığı kaydedildi. Bunun dünyanın en pahalı ve en az yetiştirilen tohumlar arasında olduğu belirtildi. V60 demleme yöntemiyle hazırlanan kahve, Japon yapımı özel kristal bardaklarda servis edildi.

Guinness yetkilileri de etkinlik sırasında kafede bulunurken, tarihi rekor anına tanıklık etti.

Bir yetkili törende yaptığı açıklamada, "Bugün dünyanın en pahalı kahvesi rekoru kırıldı. Bu başarı Roasters Specialty Coffee House’a aittir." ifadelerinde bulundu. Marka, bu kahvenin sınırlı sayıda üretileceğini belirterek sadece özel müşterilere sunulacağını bildirdi.