Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltında

DEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
DEAŞ&#039;a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltında
DEAŞ, Para Transferi, Terör, Operasyon, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da DEAŞ'a para aktardıkları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin para transferlerinin MASAK radarına takıldığı öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yeni bir çalışma yürütüldü.

ÖRGÜTE PARA AKTARMIŞLAR

Söz konusu örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan verilerde, örgüte faaliyet gösterdiği çatışma bölgelere aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize edildiği anlaşıldı. Yapılan inceleme sonucunda fon sağlamak amacıyla para topladıkları iddia edilen kişilere yönelik "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6415 sayılı terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli tespit edildi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Zanlılar hakkında İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul merkezli 7 ilçede 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, faturasız ve reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Newcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor!Astımın şifası ‘yeşil pekmez’ yok satıyor! Şişesi 200 TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KIZILELMA göklerde artık daha güçlü! MURAD 100-A ile tarihi uçuş - GündemKIZILELMA göklerde artık daha güçlü!Bahçeli'den Terörsüz Türkiye çıkışı: Süreci bozma çabası var - Gündem"İmralı sözünü tuttu" diyerek sert çıktıKandilli'de 'sahil yolu' tartışması: Mahalleli ve yalı sahipleri karşı karşıya - Gündem"Kandilli'de yalı sahipleri yolu kapattı" iddiasıAraçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı - GündemAraçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdiMHP lideri Bahçeli: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır - Gündem"81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır"Bakan Işıkhan duyurdu! Usulsüz işlem yapan özel hastanelere ceza yağdı - GündemUsulsüz işlem yapan özel hastanelere ceza yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...