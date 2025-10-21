83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı

Cesaretiyle takdir toplayan yaşlı kadının atlayış anlarını gösteren video, Instagram’da @globesomeindia adlı sayfa tarafından “82 yaşında bungee jumping. Hindistan’ın en yüksek bungee jumping noktası, Shivpuri, Rishikesh” notuyla paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, 39 milyondan fazla izlendi.

KORKUSUZ TAVIRLARI ALKIŞ TOPLADI

Görüntülerde yaşlı kadının atlayış öncesi neşeyle dans ettiği ve büyük bir coşku ile hazırlandığı görülüyor. Gülümsemesi ve korkusuz tavırları seyredenlerin gönlünü fethederken, hiçbir tereddüt göstermeden atlayışını gerçekleştirmesi ise dikkat çekti.

CESARETİNE VE ENERJİSİNE HAYRAN KALDILAR

Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda kadının cesaretine hayran kaldı. Pek çok kişi onu ilham verici bulduğunu belirtirken, cesaretin ve yaşam enerjisinin yaşı olmadığını vurguladı. Bazı kullanıcılar ise bu enerjinin, hayatın her yaşta heyecan verici olabileceğinin kanıtı olduğunu ifade etti.