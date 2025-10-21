Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı

83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı
Dünya Haberleri

Hindistan’ın Rishikesh kentindeki Shivpuri bölgesinde bulunan ülkenin en yüksek bungee jumping noktasında 83 yaşındaki bir kadın, gerçekleştirdiği atlayışla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cesaretiyle takdir toplayan yaşlı kadının atlayış anlarını gösteren video, Instagram’da @globesomeindia adlı sayfa tarafından “82 yaşında bungee jumping. Hindistan’ın en yüksek bungee jumping noktası, Shivpuri, Rishikesh” notuyla paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, 39 milyondan fazla izlendi.

KORKUSUZ TAVIRLARI ALKIŞ TOPLADI

Görüntülerde yaşlı kadının atlayış öncesi neşeyle dans ettiği ve büyük bir coşku ile hazırlandığı görülüyor. Gülümsemesi ve korkusuz tavırları seyredenlerin gönlünü fethederken, hiçbir tereddüt göstermeden atlayışını gerçekleştirmesi ise dikkat çekti.

83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı - 1. Resim

CESARETİNE VE ENERJİSİNE HAYRAN KALDILAR

Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda kadının cesaretine hayran kaldı. Pek çok kişi onu ilham verici bulduğunu belirtirken, cesaretin ve yaşam enerjisinin yaşı olmadığını vurguladı. Bazı kullanıcılar ise bu enerjinin, hayatın her yaşta heyecan verici olabileceğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
