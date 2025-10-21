İHH, Sudan’da 4 buçuk milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı

Sudan’da devam eden iç savaş nedeniyle 20 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ediyor. 15 Nisan 2023’ten bu yana süren çatışmalar, 13 milyon kişinin yerinden olmasına yol açarak dünyanın en büyük göç krizlerinden birine neden oldu. Mülteci kamplarında kalanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayat mücadelesi veren siviller, özellikle gıda, temiz su, hijyen malzemeleri sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, savaşın başladığı günden bu yana bölgeye yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vakıf, 260 konteynerlik yardım malzemesini iki İyilik Gemisiyle gönderirken, bugüne kadar ise toplamda 333 konteyner yardımı Sudan’a ulaştırmış oldu. İHH’nın Port Sudan’da bulunan mülteci kampında gerçekleştirdiği gıda kolisi dağıtımına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı.

"SUDAN'I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gıda kolisi dağıtımına katılan Büyükelçi Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: “Şu an Port Sudan’dayız. Yerinden edilmiş insanların yanındayız. Türkiye’den bağışçılar tarafından gönderilen, ağırlıklı olarak gıda malzemelerinden oluşan kolilerin dağıtımı için buradayız. Kampta, Darfur başta olmak üzere Sudan’daki savaştan etkilenen birçok bölgeden göç etmek zorunda kalan insanlar bulunuyor. İHH, her zamanki gibi titiz bir çalışmayla yardım malzemelerini farklı kamplara ulaştırmaya devam ediyor. Bugün Port Sudan’dayız, ancak takip eden günlerde ülke genelinde de dağıtımlar sürecek. Son gönderilen yardımlarla birlikte İHH’nın ulaştırdığı konteyner sayısı 333’e ulaştı. İnşallah hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de Türk halkı, bu insanlık trajedisi sona erene kadar Sudan’ı yalnız bırakmayacak.”

İHH SUDAN'DA NELER YAPTI?

İHH Sudan iç savaşından bu yana 472 bin 494 adet makarna, 98 bin 290 ton un, 24 bin 878 litre sıvı yağ, 5 bin 760 kilo salça, 33 bin 465 adet çocuk ve yetişkin bezi, 24 bin 751 adet battaniye, 82 bin 518 hijyen pedi adet, 16 bin 165 adet terlik, 48 bin 770 adet ıslak mendil, 73 bin 784 adet bulaşık deterjanı, 2 bin 400 adet nohut, 20 bin paket şeker, bin 190 adet ayakkabı, 25 bin 822 adet kıyafet, bin 650 adet gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Bu dağıtımlarla beraber 4 milyon 645 bin 535 kişi ulaştı.

Vakıf bölgede çalışmalarına devam ediyor.