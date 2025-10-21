Bahçeli'den Terörsüz Türkiye çıkışı: Süreci bozma çabası var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak üzerine süreci bozma çabasıyla birlikte kurgulanmış bir komplo mekaniğinin devrede olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu edebi bütünlüğü korumaktır. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan sözler barış ortamını sulandırmaya matuftur." dedi.

"SİYASİ İHTİRASLA AŞIRIYA KAÇMAK KİMSEYE KAZANDIRMAZ"

"Kervan yoldayken olmayan ganimetin telaşına düşmek, buna heves etmek iyi niyetle izah edilemeyecek sapmadır." diyen Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin dayanışma azmini kıracak hiçbir teklifin geçerliliği yoktur. Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz." ifadelerini kullandı.

"ÖZERKLİĞE KILIF ARAMAK SONU UÇURUMA AÇILAN KONTROLSÜZ ARAYIŞLARDIR"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz bellidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devlete ortak koşmak, rakip çıkarmak, otorite paylaşımı ümit etmek, özerkliğe kılıf aramak sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürt kardeşlerim rol oynamışlar, sonraki yıllarda kesinlikle yok sayılmamışlardır."

"İMRALI SÖZÜNÜ TUTMUŞTUR"

"Terör örgütü PKK lağvedilmiştir, İmralı sözünü tutmuştur." diyen Bahçeli "Ayrı bir ulus devlet, federasyon, özerklik olmadığının terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması almıştır." diye konuştu.