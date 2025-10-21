Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Araçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Araçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Araçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir araçta kan izlerinin görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aracın sahibi otomobili yeni aldığını ve izlerin adak kanı olduğunu söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çağlayan İlköğretim Okulu'nun arkasında bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.

ARACIN BAZI NOKTALARINDA KAN TESPİT EDİLDİ

Görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce polisi arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Araçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı - 1. Resim

ADAK KANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kandilli'de 'sahil yolu' tartışması: Mahalleli ve yalı sahipleri karşı karşıyaSosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye çıkışı: Süreci bozma çabası var - Gündem"İmralı sözünü tuttu" diyerek sert çıktıKandilli'de 'sahil yolu' tartışması: Mahalleli ve yalı sahipleri karşı karşıya - Gündem"Kandilli'de yalı sahipleri yolu kapattı" iddiasıMHP lideri Bahçeli: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır - Gündem"81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır"Bakan Işıkhan duyurdu! Usulsüz işlem yapan özel hastanelere ceza yağdı - GündemUsulsüz işlem yapan özel hastanelere ceza yağdıSefaköy- Yenibosna yolunda iki metrobüs kaza yaptı! - GündemKüçükçekmece'de aynı yönde ilerleyen iki metrobüs çarpıştı!İBB'ye yolsuzluk soruşturması... İş adamı Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı - GündemÜnlü iş adamları ifadeye çağrıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...