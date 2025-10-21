Araçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Antalya'da bir araçta kan izlerinin görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aracın sahibi otomobili yeni aldığını ve izlerin adak kanı olduğunu söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çağlayan İlköğretim Okulu'nun arkasında bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.
ARACIN BAZI NOKTALARINDA KAN TESPİT EDİLDİ
Görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce polisi arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.
ADAK KANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.
Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar