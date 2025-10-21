Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Sefaköy- Yenibosna yolunda iki metrobüs kaza yaptı!

Sefaköy- Yenibosna yolunda iki metrobüs kaza yaptı!

- Güncelleme:
Sefaköy'de Yenibosna istikametinde iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüsün arkadan çarpması sonucu bir yolcu hafif şekilde yaralandı. 

Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı. Küçükçekmece'de aynı yönde ilerleyen iki metrobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI 

Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan bir yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Sefaköy- Yenibosna yolunda iki metrobüs kaza yaptı! - 1. Resim

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.
Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.

 

