Bakan Işıkhan duyurdu! Usulsüz işlem yapan özel hastanelere ceza yağdı

Bakan Işıkhan duyurdu! Usulsüz işlem yapan özel hastanelere ceza yağdı

Güncelleme:
Bakan Işıkhan duyurdu! Usulsüz işlem yapan özel hastanelere ceza yağdı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira cezai işlem uyguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.

ÖZEL HASTANELERE CEZA YAĞDI

Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı. Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz." denildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

