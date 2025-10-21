Meral Akşener'in prensiydi! Ümit Dikbayır bugün yeni partisinin rozetini takacak

2023 yılında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in disipline sevkini istediği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden ihraç edilmişti.

Bağımsız vekil olan Dikbayır'ın bugün CHP'ye katılacağı iddia edildi. Dikbayır'a rozetini ise bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takacağı öğrenildi.

PAYLAŞIMI İDDİALARI KUVVETLENDİRDİ

Dikbayır'ın sosyal medya hesabından CHP'li Adnan Beker ve Cemal Enginyurt'la olan fotoğrafına "Sizinle birlikte yol yürümek benim için onurdur" yazması da CHP'ye geçeceği iddialarını kesinleştirdi.

ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Beker de Dikbayır ile Özgür Özel'i ziyaret ettiklerini belirten bir paylaşım yapıp şunları yazdı:

"CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sayın Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"