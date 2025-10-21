Bugün Manisa'da yağmur var mı? 21 Ekim MGM hava durumu raporunu paylaştı

Meteoroloji GeneL Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün Manisa'da nem oranının yüzde 96 seviyesinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 14 ile 18 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde ise çok bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Peki, "Bugün Manisa'da yağmur var mı?" İşte tüm ayrıntılar...

MANİSA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM'nin verilerine göre, Manisa'da 21 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış bekleniyor.

Manisa'da gün içinde nem oranı yüzde 96 seviyelerine çıkacak. Sıcaklık 14 ile 18 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde hava çok bulutlu olacak.

21 EKİM MANİSA HAVA DURUMU

Manisa'da bugün sabah 09:00'dan itibaren yağış geçişleri tahmin ediliyor. Öğle saatlerine kadar sürecek yağmurun ardından öğleden sonra da kısa süreli sağanak görülebilir. 15:00'dan sonra yağışın azalması, akşam saatlerinde ise çok bulutlu bir gökyüzünün etkili olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde 14 derece olacak sıcaklık, öğleye doğru 18 dereceye kadar yükselecek. Gün boyunca hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık değerleri arasında herhangi bir fark olmayacak. Akşam saatlerine doğru Manisa'da yağış etkisini kaybedecek. 18:00 sonrası çok bulutlu bir hava beklenirken, gece sıcaklığın 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.