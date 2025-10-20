Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?

Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli yağışların miktarının 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olabileceği ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel riskine karşı özellikle alçak kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

İZMİR VE AYDIN'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege’de İzmir ve Aydın çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre 21 Ekim Salı günü sabah saatlerinden akşam geç saatlere kadar sürecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bölgedeki vatandaşlar, ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İzmir’de hafta başında hava genellikle hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli geçecek. Bugün gündüz sıcaklığı 21 dereceyi görürken, gece 15 dereceye kadar düşecek. Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava devam edecek, gündüz sıcaklığı 24 dereceye kadar yükselecek.

Aydın’da bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ve gündüz sıcaklığı 22 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 16 dereceye kadar düşecek. Salı günü hava bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceye çıkacak. Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor, gündüz sıcaklığı 25 derece civarında olacak.

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteorolojiye göre 21 Ekim Salı günü İzmir’de hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. Aydın çevresinde yine bulutlu bir hava hakim olacak ve bazı bölgelerde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.