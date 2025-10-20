Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın&#039;da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege’de özellikle İzmir ve Aydın çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre 21 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinden akşam geç saatlere kadar sürecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli yağışların miktarının 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olabileceği ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel riskine karşı özellikle alçak kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak? - 1. Resim

İZMİR VE AYDIN'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege’de İzmir ve Aydın çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre 21 Ekim Salı günü sabah saatlerinden akşam geç saatlere kadar sürecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bölgedeki vatandaşlar, ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak? - 2. Resim

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İzmir’de hafta başında hava genellikle hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli geçecek. Bugün gündüz sıcaklığı 21 dereceyi görürken, gece 15 dereceye kadar düşecek. Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava devam edecek, gündüz sıcaklığı 24 dereceye kadar yükselecek.

Aydın’da bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ve gündüz sıcaklığı 22 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 16 dereceye kadar düşecek. Salı günü hava bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceye çıkacak. Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor, gündüz sıcaklığı 25 derece civarında olacak.

Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak? - 3. Resim

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteorolojiye göre 21 Ekim Salı günü İzmir’de hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. Aydın çevresinde yine bulutlu bir hava hakim olacak ve bazı bölgelerde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti, midesinden öyle şeyler çıktı ki... Doktorlar bile şaşkına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Duolingo ve Udemy çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? - HaberlerDuolingo ve Udemy çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek? - HaberlerEpic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor! - HaberlerAmazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!Clash Royale neden açılmıyor, çöktü mü? Son dakika erişim sorunu! - HaberlerClash Royale neden açılmıyor, çöktü mü? Son dakika erişim sorunu!Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 20 Ekim Snapchat açılmıyor sorunu - HaberlerSnapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 20 Ekim Snapchat açılmıyor sorunuACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu? - HaberlerACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...