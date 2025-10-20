Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Duolingo ve Udemy çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Duolingo ve Udemy kullanıcıları 20 Ekim sabahından itibaren platformlara erişimde sorunlar yaşıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca kişi, dil öğrenme ve online eğitim hizmetlerine giriş yapmaya çalışırken sisteme giriş yapılamadığını dile getirdi. Sorunun Amazon Web Services (AWS) altyapısını kullanan birçok uygulamayı etkilediği belirtiliyor.

DUALİNGO VE UDEMY ÇÖKTÜ MÜ?

20 Ekim sabahından itibaren Duolingo ve Udemy kullanıcıları, platformlara erişim sağlayamıyor. AWS altyapısına bağlı hizmetlerde yaşanan kesintiler nedeniyle milyonlarca kişi, çevrimiçi eğitim ve dil öğrenme uygulamalarına girişte sorunla karşı karşıya kaldı.

DUALİNGO VE UDEMY NEDEN AÇILMIYOR?

Her iki platformun da henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, erişim sorununun kısa süreli ve teknik altyapı kaynaklı olabileceğini ifade ediyor. Kesintinin Amazon Web Services (AWS) kaynaklı olabileceği tahmin edilirken, platformların teknik ekipleri sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

DUALİNGO VE UDEMY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine dair bilgi paylaşılmadı. Yetkililerden resmi açıklama gelmediği için kullanıcılar, platformların yeniden erişime açılmasını bekliyor. Teknik ekiplerin kısa süre içinde hizmetleri normale döndürmesi öngörülüyor.

