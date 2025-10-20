Duolingo ve Udemy çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

DUALİNGO VE UDEMY ÇÖKTÜ MÜ?

20 Ekim sabahından itibaren Duolingo ve Udemy kullanıcıları, platformlara erişim sağlayamıyor. AWS altyapısına bağlı hizmetlerde yaşanan kesintiler nedeniyle milyonlarca kişi, çevrimiçi eğitim ve dil öğrenme uygulamalarına girişte sorunla karşı karşıya kaldı.

DUALİNGO VE UDEMY NEDEN AÇILMIYOR?

Her iki platformun da henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, erişim sorununun kısa süreli ve teknik altyapı kaynaklı olabileceğini ifade ediyor. Kesintinin Amazon Web Services (AWS) kaynaklı olabileceği tahmin edilirken, platformların teknik ekipleri sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

DUALİNGO VE UDEMY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine dair bilgi paylaşılmadı. Yetkililerden resmi açıklama gelmediği için kullanıcılar, platformların yeniden erişime açılmasını bekliyor. Teknik ekiplerin kısa süre içinde hizmetleri normale döndürmesi öngörülüyor.