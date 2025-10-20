Van'da 'okul taşıtı' yazan araçtan uyuşturucu çıktı
Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı “okul taşıtı” yazılı minibüste 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüpheli, “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince takip edilen ve üzerinde ‘okul taşıtı' yazan bir minibüste yapılan aramada 35 kilo 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Tuşba ilçesinde bir araçta yapılan aramada 35 kilo 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." denildi.