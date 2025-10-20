Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mardin'de operasyon! 47 firari yakalandı

Mardin'de operasyon! 47 firari yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 47 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişi de yer aldı. Ayrıca, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan çok sayıda kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda Emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği kaydedildi.

