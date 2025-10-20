Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da silahlı çatışma! 2 genç canından oldu

Antalya'da silahlı çatışma! 2 genç canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki grup arasında tartışma çıktı.

Antalya'da silahlı çatışma! 2 genç canından oldu - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

POLİS ZANLILARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Borsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştıEkrem İmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık! Bir grup bariyerleri yıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van'da 'okul taşıtı' yazan araçtan uyuşturucu çıktı - 3. Sayfa'Okul taşıtı' yazan araçtan uyuşturucu çıktı!Mardin'de operasyon! 47 firari yakalandı - 3. SayfaMardin'de operasyon! 47 firari yakalandıSakarya'da otomobille 'patpat' çarpıştı: 6 kişi yaralandı! - 3. SayfaSakarya'da otomobille 'patpat' çarpıştı: 6 kişi yaralandı!Maaşı ele geçirildi, adına krediler çekildi! Telefonundaki yazılım 366 bin TL'sine mal oldu - 3. Sayfa2 saatte 366 bin TL'si buhar oldu! Savcılığa koştu80 yaşlarındaki 3 vatandaş alkol nedeniyle hastanelik oldu! - 3. Sayfa80 yaşlarındaki 3 vatandaş alkol nedeniyle hastanelik oldu!80 milyonluk uyuşturucuyu 'arkadaş hatırına' taşımış! Savunması hapisten kurtaramadı - 3. SayfaUyuşturucuyu 'arkadaş hatırına' taşımış!
Sonraki Haber Yükleniyor...