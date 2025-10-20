Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakarya'da otomobille 'patpat' çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Sakarya'da otomobille 'patpat' çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Sakarya'da tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana gelen olayda; D.Y. kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.A. ile patpattaki S.Y., M.A., F.D., A.Y. ve D.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

