Sakarya'da otomobille 'patpat' çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.





İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana gelen olayda; D.Y. kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.A. ile patpattaki S.Y., M.A., F.D., A.Y. ve D.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.