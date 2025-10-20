TİGEM 450 ton yulaf alacak
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 450 ton mahsul yulaf temin edecek.
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TİGEM, açık ihale usulüyle 450 ton mahsul yulaf alımı gerçekleştirecek.
İhale, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki binasında 31 Ekim saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
İhaleye katılacakların tekliflerini o güne kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imzayla göndermeleri gerekiyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin