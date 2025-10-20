Gucci zararda! 'Beauty' birimlerini L'Oreal'e sattı

Gucci'nin ana şirketi Kering, L'Oreal ile 50 yıl sürecek bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre; Kering'in Creed parfüm serisi ve Kering'in moda markaları olan Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga'nın lisansları, 4,66 milyar dolara L'Oréal'w satıldı. Şirketin CEO'su Luca de Meo, şu ifadeleri kullandı:

"Güzellik alanında dünya lideriyle güçlerimizi birleştirerek büyük markalarımız için parfüm ve kozmetik geliştirme sürecini hızlandıracağız. Bu sayede, bu kategoride ölçeklenebilirliklerini artırabilecek ve tıpkı L'Oréal'in liderliğindeki Yves Saint Laurent Beauté gibi muazzam uzun vadeli potansiyellerini ortaya çıkarabilecekler"

DW'de yer alan bilgilere göre satış, Kering'in haziran sonu itibarıyla 9,5 milyar avro olan net borcunu ve bunun üzerine 6 milyar avroluk uzun vadeli kiralama yükümlülüklerini azaltma yönünde önemli bir adım teşkil ediyor ve yatırımcılarda endişeye neden oluyor. De Meo'nun göreve gelmesinden iki aydan kısa bir süre sonra yaptığı bu değişiklik, grubun kontrolünü elinde bulunduran selefi Francois-Henri Pinault'nun son yıllarda yaptığı en büyük stratejik hamlelerden birini geri alması anlamına geliyor.

60 MİLYON DOLALIK ZARAR

Kering, kârının çoğunu oluşturan Gucci markasına olan bağımlılığını azaltmak ve çeşitlendirmek amacıyla parfüm üreticisi Creed'i 3,5 milyar avroya satın alarak 2023 yılında güzellik sektörünü kurdu. Ancak grup, yılın ilk yarısında 60 milyon avroluk bir işletme zararı bildirerek işini büyütmede zorlandı.

Şirket ayrıca, kilit Çin pazarındaki talebin yavaşlamasından ağır etkilenen en büyük markası Gucci'nin azalan büyümesiyle de mücadele ediyor. Gucci'nin son raporlanan çeyrekteki yıllık geliri, Kering'in daha fazla kredi notu indiriminden kaçınmak için borçlarını azaltması yönündeki baskıyı artırdı.

"ACI AMA GEREKLİ BİR DURUM"

Bernstein analistleri, "Kering Beauté'yi iki yıl önce Creed için ödenen fiyatla aynı fiyata satmanın acı ama gerekli bir tedavi olduğuna inanıyoruz" dedi.

RBC analistleri, anlaşma öncesinde, L'Oreal ile gelir paylaşımı gerekse bile, güzellik lisanslamasına geri dönüşün "daha az sermaye yoğun, daha az operasyonel odaklı ve tartışmasız daha yüksek marjlı" olacağını söyledi.

Yatırımcılara gönderilen bir notta, "Ayrıca bunun yumuşak lüksteki temel yeteneklerine stratejik bir yeniden odaklanmayı gösterdiğine inanıyoruz ve herhangi bir güzellik sektöründeki elden çıkarma, bu önceliklere yönelik yatırımlarda hareket alanı açabilir" ifadeleri yer aldı.

L'OREAL, YVES SAİNT LAURENT İLE REKOR KIRMIŞTI

Eylül ayında CEO olarak görevi devralan De Meo, hissedarlara, gruptaki borcu azaltmak için bazı zor kararlar almayı planladığını, bunların arasında gerektiğinde rasyonalizasyon ve yeniden yapılanma da bulunduğunu söylemişti.

Kozmetik ve güzellik alanında dünyanın en büyük oyuncusu L'Oreal, 2008 yılında Kering'den 1,15 milyar avroya markanın haklarını satın alarak Yves Saint Laurent markası altında gişe rekorları kıran parfümler üretmeye başladı.

İki şirket ayrıca lüks müşterilere deneyim ve hizmet sunmak amacıyla ortak girişim kuracaklarını da duyurdu.

Kering güzellik anlaşması, L'Oreal'in bugüne kadarki en büyük anlaşması olacak ve 2023 yılında 2,5 milyar dolara Avustralyalı marka Aesop'u satın almasından daha büyük olacak. Anlaşmanın 2026'nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR"

Paris merkezli Institut Francais de la Mode'da kurumsal finans ve lüks yönetimi alanında danışman ve yardımcı doçent olan Bruno-Roland Bernard, "L'Oreal, Lüks bölümünde güçlü bir ivme yakalıyor ve Kering'in prestijli ancak nispeten az gelişmiş markalarıyla ilişkili parfüm ve güzellik lisanslarını elde etmeyi dört gözle bekliyor olmalılar" dedi.