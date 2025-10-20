Fiyatı en düşük 10 otomobil! 1 milyon TL’nin altında sadece 1 model kaldı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının son aylarına girilirken ve sektörde kampanya dönemi yaklaşırken, otomobil piyasasında canlılık devam ediyor. Yüksek faiz ortamına rağmen “sıfır” otomobil satışları bu yılın ilk 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre %9,98 oranında yükseldi ve 742 bin 687 adet olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Otomobil severlerin tercihlerine bakıldığında ise Renault Clio, Ocak-Eylül 2025 döneminde 34 bin 151 adet satışla, en çok satılan otomobiller listesinde birinci sırada yer aldı.Onu 27 bin 420 adet satışla Tesla Model Y, 26 bin 933 adet ile Renault Megane, 22 bin 131 adet ile TOGG T10X ve 19 bin 534 adet ile BYD Seal U modelleri takip etti.

EN UCUZ 10 OTOMOBİL

Tüketiciler için otomobil fiyatları da önemini korurken, psikolojik bir eşik de olan 1 milyon TL’nin altında sadece 1 modelin kalması dikkat çekiyor. 20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobil markaları/modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

1-Fiat Egea - 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL

2-Fiat Egea Cross - 1.4 Fire 95 HP Street: 1.134.900 TL

3-Hyundai i10 - 1.2 MPI 79PS Jump: 1.148.000 TL

4-Hyundai i20 - 1.2 MPI 79PS Jump: 1.256.000 TL

5-Citroen e-C3 - 83 kW: 1.375.000 TL

6-Opel Corsa - 1.2 100 HP MT6 Edition: 1.376.000 TL

7-Dacia Sandero - Stepway Expression TCe 90 Auto: 1.420.000 TL

8-Renault Clio - Evolution 1.0 TCe X-Tronic: 1.536.000 TL

9-Honda Jazz - 1.5L Hibrit Otomatik: 1.695.000 TL

10-BYD Dolphin - 150 kW Comfort - 1.699.000 TL

(NOT: Yukarıdaki liste, markaların internet sitelerinde ilan ettiği fiyatlar dikkate alınarak hazırlanmış olup, bayilerde farklılık gösterebilir. Her markaya ait modellerin sadece başlangıç paketleri listede yer almaktadır.)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Yerli üretim Fiat Egea’nın modelleri, en uygun fiyatlı araçlar listesinde ilk sıralardaki yerini koruyor. Egea, yılın ilk 9 aylık döneminde 18 bin 323 adet satışla en çok satan 6’ncı model oldu.

-En uygun fiyatlı ilk 10 model arasında Citroen e-C3 ve BYD Dolphin gibi elektrikli araçlar da bulunuyor.

-Türkiye’de en çok satan ilk 5 model dikkate alındığında, sadece Renault Clio en uygun fiyatlı ilk 10 araç listesinde yer aldı. En çok satan ilk 5’te yer alan diğer modeller, fiyat avantajında ilk 10 listesinde yer almamasına rağmen tüketicinin öncelikli tercihleri arasında...

ALTIN VE ESKİ ARAÇ FAKTÖRÜ!

Sektör temsilcileri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araç satışlarının yükseliş trendinde olduğunu belirterek, “Otomobil satışları ağırlıklı olarak ‘yenileme’ şeklinde gerçekleştiği için, bir önceki aracı, tüketici için peşinat yerine geçebiliyor. Altın ve nakit gibi bir miktar birikimlerini de ortaya koyan tüketiciler, şu anda istedikleri modeli alabiliyor. Bu sebeple fiyat avantajı, bugünkü piyasa şartlarında tek tercih sebebi olmayabiliyor” diye konuşuyor.