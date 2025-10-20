Bakanlıktan fırsatçılara geçit yok! 9 ayda 427 bin firmaya 2.1 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 2025'in ilk 9 ayında 426 bin 474 firma ve 26,9 milyon ürünün denetlendiğini belirten bakanlık, kesilen cezanın miktarını paylaştı. Bakanlığın açıklamasında hangi sektöre ne kadar ceza kesildiği de yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozan her türlü fiile karşı yürüttüğümüz piyasa denetimleri hız kesmeden devam etmektedir.

2025 yılı 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlenmiş, 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

HANGİ SEKTÖRDE NE KADAR CEZA KESİLDİ?

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94.256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4.101 kişi ve firmaya toplam 773.687.156 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim sonuçlarına göre;

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290.172.370 TL

Fahiş fiyat uygulamaları: 254.574.435 TL

Kuyum sektörü: 19.038.653 TL

Emlak sektörü: 86.407.917 TL

Otomotiv sektörü: 88.694.267 TL

Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34.799.513 TL tutarlarında ceza uygulandı.

DENETİM ALANLARI VE CEZA MİKTARLARI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının ilk 9 ayında 25.462 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491.839.017 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim alanları ve ceza miktarları şöyle gerçekleşmiştir:

Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266.597.681 TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188.716.434 TL

Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri: 36.524.902 TL

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306.756 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası uygulanmıştır. Eylül ayı özelinde 35.126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenmiş, 8.158 firmaya 78,4 milyon TL ceza kesilmiştir.

En yoğun denetim yapılan iller: