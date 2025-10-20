Bakanlıktan fırsatçılara geçit yok! 9 ayda 427 bin firmaya 2.1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı 2025'in ocak-eylül döneminde fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleri kapsamında yaklaşık 427 bin firmanın ve 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiğini ve bu kapsamda 2 milyar 99 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 2025'in ilk 9 ayında 426 bin 474 firma ve 26,9 milyon ürünün denetlendiğini belirten bakanlık, kesilen cezanın miktarını paylaştı. Bakanlığın açıklamasında hangi sektöre ne kadar ceza kesildiği de yer aldı.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozan her türlü fiile karşı yürüttüğümüz piyasa denetimleri hız kesmeden devam etmektedir.
2025 yılı 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlenmiş, 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
HANGİ SEKTÖRDE NE KADAR CEZA KESİLDİ?
İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94.256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4.101 kişi ve firmaya toplam 773.687.156 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Denetim sonuçlarına göre;
- Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290.172.370 TL
- Fahiş fiyat uygulamaları: 254.574.435 TL
- Kuyum sektörü: 19.038.653 TL
- Emlak sektörü: 86.407.917 TL
- Otomotiv sektörü: 88.694.267 TL
- Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34.799.513 TL tutarlarında ceza uygulandı.
DENETİM ALANLARI VE CEZA MİKTARLARI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının ilk 9 ayında 25.462 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491.839.017 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Denetim alanları ve ceza miktarları şöyle gerçekleşmiştir:
- Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266.597.681 TL
- Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188.716.434 TL
- Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri: 36.524.902 TL
- Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306.756 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası uygulanmıştır. Eylül ayı özelinde 35.126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenmiş, 8.158 firmaya 78,4 milyon TL ceza kesilmiştir.
En yoğun denetim yapılan iller:
- İstanbul: 7.711.150 ürün denetlendi, 155.152 ürün için 562.287.915 TL için idari para cezası kesildi.
- Ankara: 4.519.643 ürün denetlendi
- Antalya: 3.953.429 ürün denetlendi