Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi!

Yeni haftaya futbol coşkusuyla başlayan ligler, 20 Ekim Pazartesi günü kritik maçlarla devam ederken, taraftarlar yayın kanalları ve maç saatlerini araştırıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig ve 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçları oynanacak. Süper Lig Eyüpspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla sona ererken 1. Lig'de İstanbulspor-Bandırmaspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Ayrıca Amedspor'un deplasmanda Serik Spor'a konuk olduğu mücadele de bugün yakından takip edilecek.

Trendyol Süper Lig

20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

16.00 Serik Spor-Amed SK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

20 EKİM BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

Avrupa liglerinde de rekabet yüksek. Premier Lig'de West Ham, Brentford karşısında toparlanma peşinde, La Liga'da Alaves-Valencia maçı dengeli bir mücadele vadediyor, Serie A'da Cremonese-Udinese ise alt sıraları etkileyecek.

İngiltere - Premier Lig

22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)

İspanya - La Liga

22.00 Deportivo Alaves-Valencia

İtalya - Serie A

21.45 Cremonese-Udinese

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

20 Ekim Pazartesi basketbol ve voleybol maç programları da belli oldu. Sporseverlerin yakından takip ettiği iki branşta da gün içinde maçlar taraftarlarıyla buluşacak.

20 Ekim 2025 basketbol maçları:

17:00 Gaziantep Basket - Ankaragücü | TBF TV | Basketbol 1. Ligi

17:00 | Kahramanmaraş İstiklal - Balıkesir BB | HT Spor | Basketbol 1. Ligi

19:00 | Karşıyaka - Anadolu Efes beIN Sports 5 | Basketbol Süper Ligi

20:00 Bandırma Bordo - Çayırova Bld. | HT Spor | Basketbol 1. Ligi

20 Ekim voleybol maçları:

14:00 İstanbul Gençlik - Bursa BB | TRT Spor Yıldız | TVF Erkekler Kupa Voley

16:30 Spor Toto SK - Akkuş Bld. | TRT Spor Yıldız | TVF Erkekler Kupa Voley

19:00 Halkbank - Cizre Bld. Tabii | TVF Erkekler Kupa Voley