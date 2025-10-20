Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi!
20 Ekim 2025 Pazartesi günü futbolseverler, Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da oynanacak maçlarla heyecan dolu bir güne hazırlanıyor. Eyüpspor-Kasımpaşa, Serikspor-Amedspor ve West Ham-Brentford karşılaşmaları öne çıkıyor.
Yeni haftaya futbol coşkusuyla başlayan ligler, 20 Ekim Pazartesi günü kritik maçlarla devam ederken, taraftarlar yayın kanalları ve maç saatlerini araştırıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig ve 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçları oynanacak. Süper Lig Eyüpspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla sona ererken 1. Lig'de İstanbulspor-Bandırmaspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Ayrıca Amedspor'un deplasmanda Serik Spor'a konuk olduğu mücadele de bugün yakından takip edilecek.
Trendyol Süper Lig
20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
16.00 Serik Spor-Amed SK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
20 EKİM BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ
Avrupa liglerinde de rekabet yüksek. Premier Lig'de West Ham, Brentford karşısında toparlanma peşinde, La Liga'da Alaves-Valencia maçı dengeli bir mücadele vadediyor, Serie A'da Cremonese-Udinese ise alt sıraları etkileyecek.
İngiltere - Premier Lig
22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)
İspanya - La Liga
22.00 Deportivo Alaves-Valencia
İtalya - Serie A
21.45 Cremonese-Udinese
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
20 Ekim Pazartesi basketbol ve voleybol maç programları da belli oldu. Sporseverlerin yakından takip ettiği iki branşta da gün içinde maçlar taraftarlarıyla buluşacak.
20 Ekim 2025 basketbol maçları:
17:00 Gaziantep Basket - Ankaragücü | TBF TV | Basketbol 1. Ligi
17:00 | Kahramanmaraş İstiklal - Balıkesir BB | HT Spor | Basketbol 1. Ligi
19:00 | Karşıyaka - Anadolu Efes beIN Sports 5 | Basketbol Süper Ligi
20:00 Bandırma Bordo - Çayırova Bld. | HT Spor | Basketbol 1. Ligi
20 Ekim voleybol maçları:
14:00 İstanbul Gençlik - Bursa BB | TRT Spor Yıldız | TVF Erkekler Kupa Voley
16:30 Spor Toto SK - Akkuş Bld. | TRT Spor Yıldız | TVF Erkekler Kupa Voley
19:00 Halkbank - Cizre Bld. Tabii | TVF Erkekler Kupa Voley