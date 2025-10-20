Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu!

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün yağmur var mı 20 Ekim 2025 Meteoroloji verilerine göre kontrol ediyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağmur olup olmadığı sabah saatlerinden itibaren gündeme getirildi. Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkili olurken Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli yağışlar uyarısı yapıldı.

20 Ekim Pazartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu ve yağışlı bir tablo sunuyor ; Meteoroloji, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun sağanak yağışlarını yerel kuvvetli olarak öngörürken, sis ve pus olayları da gündemde. Bugün yağmur var mı, yağmur yağacak mı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileriyle netlik kazandı. 

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde yağmur bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış öngörülüyor.

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu! - 1. Resim

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de sis ve pus olayı tahmin ediliyor. Yağmur durumu, bölgesel farklılıklar gösteriyor. İç Anadolu'da Ankara 11-17°C, yağışlı, Ege'de İzmir 14-22°C ve aralıklı yağışlı, Akdeniz'de Antalya 19-27°C ve bulutlu. 

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu! - 2. Resim

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

20 Ekim 2025'te hava yağmurlu, parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçecek. Özellikle Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu sağanakla karşılaşacak. Yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu kuzeydoğusu karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. MGM kuvvetli yağış için Sakarya ve Karadeniz kıyılarını uyardı.

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu! - 3. Resim

20 EKİM HAVA YAĞIŞLI MI?

20 Ekim 2025'de hava yağışlı, parçalı bulutlu, sağanak etkili olacak. Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ve Sakarya kuzeyi kuvvetli yağış görecek. Doğu Karadeniz içleri ve Doğu Anadolu kuzeydoğu karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sis, Marmara güneyi ve Kuzey Ege'de gece sabah görülecek. Yağışlı hava, bölgesel olarak değişkenlik gösteriyor. İç Anadolu ve Ege aralıklı, Akadeniz bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu! - 4. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR YAĞMUR DURUMU

Ankara'da 20 Ekim 2025 hava yağmurlu, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık 11-17°C. 

İstanbul'da 20 Ekim 2025 hava yağmursuz, parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 12-19°C. Yağış beklenmiyor ancak gece sabah sis ve pus bekleniyor.

İzmir'de 20 Ekim 2025 hava yağmurlu, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık 14-22°C. Yağışlar, akşam saatlerinde etkili olacak. 

