Bugün yağmur var mı? 20 Ekim yağış durumu!

20 Ekim Pazartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu ve yağışlı bir tablo sunuyor ; Meteoroloji, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun sağanak yağışlarını yerel kuvvetli olarak öngörürken, sis ve pus olayları da gündemde. Bugün yağmur var mı, yağmur yağacak mı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileriyle netlik kazandı.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde yağmur bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de sis ve pus olayı tahmin ediliyor. Yağmur durumu, bölgesel farklılıklar gösteriyor. İç Anadolu'da Ankara 11-17°C, yağışlı, Ege'de İzmir 14-22°C ve aralıklı yağışlı, Akdeniz'de Antalya 19-27°C ve bulutlu.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

20 Ekim 2025'te hava yağmurlu, parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçecek. Özellikle Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu sağanakla karşılaşacak. Yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu kuzeydoğusu karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. MGM kuvvetli yağış için Sakarya ve Karadeniz kıyılarını uyardı.

20 EKİM HAVA YAĞIŞLI MI?

20 Ekim 2025'de hava yağışlı, parçalı bulutlu, sağanak etkili olacak. Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ve Sakarya kuzeyi kuvvetli yağış görecek. Doğu Karadeniz içleri ve Doğu Anadolu kuzeydoğu karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sis, Marmara güneyi ve Kuzey Ege'de gece sabah görülecek. Yağışlı hava, bölgesel olarak değişkenlik gösteriyor. İç Anadolu ve Ege aralıklı, Akadeniz bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR YAĞMUR DURUMU

Ankara'da 20 Ekim 2025 hava yağmurlu, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık 11-17°C.

İstanbul'da 20 Ekim 2025 hava yağmursuz, parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 12-19°C. Yağış beklenmiyor ancak gece sabah sis ve pus bekleniyor.

İzmir'de 20 Ekim 2025 hava yağmurlu, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık 14-22°C. Yağışlar, akşam saatlerinde etkili olacak.