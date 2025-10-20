BİM, A101 ve ŞOK saat kaçta açılıyor? 2025 Marketlerin çalışma saatleri!

Türkiye'nin önde gelen market zincirleri, 2025'te de çalışma saatlerini sabit tutarak tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırıyor. Bölgesel farklılıklar hariç, açılış ve kapanış saatleri, hafta içi ve hafta sonu benzerlik gösteriyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Zincir marketler, 2025'te genel olarak sabah 09:00'da açılıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi büyük markalar, haftanın yedi günü bu saatte kapılarını açarak müşterilerine hizmet veriyor.

Bu standart, Türkiye genelinde uygulanırken, bazı bölgelerde yerel düzenlemeler veya mağaza formatına göre küçük değişiklikler olabilir. Yalnızca Cuma günleri, Cuma namazı saatine denk gelen saat aralığında öğle tatili yapılır, marketler açık olmaz.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketler, 2025'te haftanın her günü sabah 09:00'da açılıyor. Kapanış saati ise akşam 21:00 olarak belirlenmiş ve bu, Türkiye'nin bütün şubelerinde istisnalar dışında bu saat aralığında faaliyet gösteriyor.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

A101 marketler, 2025'te sabah 09:00'da açılıyo. Kapanış saati akşam 21:00 ve bu düzen haftanın yedi günü geçerli için uygulanıyor ancak bazı bölgelerde 09.30-21:30 arasında çalışabiliyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

ŞOK marketler, 2025'te sabah 09:00'da açılıyor ve kapanış saati akşam 21:00 olarak uygulanıyor. Bu çalışma saatleri haftanın her günü geçerliliğini koruyor.

CARREFOURSA VE MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

CarrefourSA marketler, 2025'te sabah 10:00'da açılıyor ; kapanış saati akşam 22:00 ve bu, haftanın yedi günü geçerli, AVM şubeleri de benzer saatleri uyguluyor. Migros ise 09:00-21:00 arası hizmet veriyor ve dijital kanalları gece 00:00'a kadar açık. Migros'un 7/24 çalışan şubeleri de mevcuttur.