20 Ekim okullar tatil mi? Yağışlı hava etkili oluyor

20 Ekim okullar tatil mi konusu merak ediliyor. Sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava kendini gösterirken Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli gibi şehirlerde etkili olan hava şartları okulların durumunu da gündeme taşıdı.

20 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk ve yağışlı hava özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerde etkili olurken, Ege Bölgesi ve İç Anadolu'da da yağmurlu hava etkisini gösterecek. Bu nedenle 20 Ekim 2025 okullar tatil mi merak ediliyor. Ancak herhangi Samsun, Ordu, Artvin ve Erzurum başta olmak üzere herhangi bir ilin valiliklerinden okulların tatili veya kar tatiline ilişkin açıklama yapılmadı. Bu nedenle 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla yağmur veya kar yağışı yapılan illerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

Bugün, okulların tatil olduğuna dair valilik açıklaması yayınlanmadı. Kar tatiline valilik ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından hava koşulları değerlendirilerek karar verilir.