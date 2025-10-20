20 Ekim okullar tatil mi? Yağışlı hava etkili oluyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 Ekim 2025 okullar tatil mi gündeme geldi. Yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkisi yurt genelinde arttı. Bu nedenle öğrenciler, veliler ve öğretmenler 20 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı araştırıyor.

20 Ekim okullar tatil mi konusu merak ediliyor. Sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava kendini gösterirken  Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli gibi şehirlerde etkili olan hava şartları okulların durumunu da gündeme taşıdı. 

20 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk ve yağışlı hava özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerde etkili olurken, Ege Bölgesi ve İç Anadolu'da da yağmurlu hava etkisini gösterecek. Bu nedenle 20 Ekim 2025 okullar tatil mi merak ediliyor. Ancak herhangi Samsun, Ordu, Artvin ve Erzurum başta olmak üzere herhangi bir ilin valiliklerinden okulların tatili veya kar tatiline ilişkin açıklama yapılmadı. Bu nedenle 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla yağmur veya kar yağışı yapılan illerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. 

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 20 EKİM 2025?

Bugün, okulların tatil olduğuna dair valilik açıklaması yayınlanmadı. Kar tatiline valilik ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından hava koşulları değerlendirilerek karar verilir.

