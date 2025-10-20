Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! 6 kent için 'sarı kod' verildi

Yeni haftanın ilk günü birçok kentte sağanak ve kar yağışı ile başladı. Meteoroloji, 20 Ekim 2025 hava durumu tahminlerinde yağışların hangi kentlerde etkisini hissettireceğini tek tek açıkladı. 6 kent ise 'sarı kod' ile uyarı aldı. İşte hafta içi yurdu bekleyen hava durumu ve 5 günlük haritalı tahminden detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre; Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Bugün kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı 6 kenti açıklayan Meteoroloji, 'sarı kod' ile uyarıda bulundu. Uyarı alan iller şöyle sıralandı: Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon.

KAR VE SAĞANAK UYARISI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 11

İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmin haritaları...

20 Ekim 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

21 Ekim 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

22 Ekim 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

23 Ekim 2025 MGM hava durumu tahmin haritası