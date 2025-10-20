Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı! Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı! Türkiye'ye getirildiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı! Türkiye&#039;ye getirildiler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranılan R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkeye iadelerini sağladıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyonla aranılan 500 suçluyu ülkeye geri getirdiklerini belirterek, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkemize iadelerini sağladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya’da,

'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ’da,

'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hong Kong'da pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi! 2 kişi öldüGözde Şeker neden yok, ayrıldı mı? Yeni Bir Sabah programını sunuyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de kader haftası! Kırmızı alarma geçtiler, 4 senaryo var - GündemKırmızı alarma geçtiler, 4 senaryo varİş ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! 246 subay istihdam edilecek - GündemJandarma ve Sahil Güvenlik'e 246 subay alınacakSuriye, Türk silahları alıyor! Hibe değil satış yoluyla gerçekleşecek - GündemTürk İHA'ları Suriye'yi koruyacak!Düşman kardeşleri Türkiye barıştırdı! Afganistan-Pakistan savaşı MİT Başkanı Kalın’ın çabalarıyla sona erdi - GündemAfganistan-Pakistan krizini Türkiye çözdüBakan Fidan, AB Dış İlişkiler Toplantısı’na katılacak! Lüksemburg’da gündem Karadeniz’in güvenliği - GündemBakan Fidan, AB Dış İlişkiler Toplantısı’na katılacak!Kara yollarına EDS ayarı! Belediyelerin suistimaline son verilecek - GündemBelediyelerin suistimaline son verilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...