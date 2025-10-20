Düşman kardeşleri Türkiye barıştırdı! Afganistan-Pakistan savaşı MİT Başkanı Kalın’ın çabalarıyla sona erdi

YILMAZ BİLGEN - Türkiye, Gazze’de sergilediği etkin barış diplomasisinin ardından Asya’da patlak veren Afganistan-Pakistan çatışmasını da bitiren ülke oldu.

MİT Müsteşarı İbrahim Kalın’ın doğrudan katıldığı 14 saatlik müzakerenin ardından taraflar silahların susması ve karşılıklı probleme masada çözüm bulma konusunda mutabakata vardı. İki ülke yetkilileri, kalıcı barış ve istikrar amaçlı görüşmelere 25 Ekim’de İstanbul’da devam etme kararı aldı. İbrahim Kalın, barış görüşmelerindeki her gelişmeyi anında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardı.

Kalın, zirveyi anbean takip eden Erdoğan’ın dileklerini taraflara iletti. İbrahim Kalın, iki tarafın el sıkışması için yoğun bir çaba sarf etti. Ve 14 saatlik maratonun sonunda Afganistan-Pakistan, Türkiye ve Katar’ın gözetiminde barış masasına oturdu. İki ülke arasında ateşkesi sağlayan ve barışa atılan ilk adımı olan protokolü imzaladı.

FATURASI AĞIR OLUR

Barış görüşmelerini yakından takip eden Pakistanlı Savunma ve Güvenlik Analisti Wagar Khan, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pakistan her şeyden önce Afganistan’ın işgalden kurtuluşuna güçlü bir destek vermiştir” dedikten sonra şunları söyledi: “Bu son gerilimden kısa bir süre önce Pakistan istihbaratı Kabil’e gitti ve sorunun kaynağı ile ilgili dosyalar sundu. Açık bir biçimde ‘Kardeş iki ülkenin savaşında hepimiz ağır fatura öderiz’ uyarısında bulundu. Sorunun tek çözüm adresi diyalogdu ve tarafların bu noktaya gelmesinde Türkiye’nin rolü belirleyici etkiye sahipti.”

İŞTE ZİRVENİN SONUÇLARI

“Görüşmelerden şu ana kadar çıkan başlıca sonuçlar şunlardır: Ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. Pakistan, Afganistan topraklarının Pakistan’a yönelik terör faaliyetlerinde kullanılmaması gerektiğini vurguladı ve sınır ötesi tüm saldırıların durdurulmasını talep etti. Bu konunun denetimi için bir doğrulama ve izleme mekanizması kurulacak. Bu sistemin, uzun süredir Pakistan’ı hedef alan tek taraflı terör eylemlerini önlemeye yardımcı olması amaçlanıyor.”

EMPERYAL GÜÇLER KAZANIR

“Bazıları bunu ‘İslam arasındaki bir savaş’ gibi gösteriyor; ancak aslında durum bu değil. Bu çatışma, esasen terör örgütleriyle Pakistan devleti arasındadır. Tıpkı Türkiye’nin PKK veya YPG gibi örgütlerle yaşadığı sorunlara benzer. Yani bu Müslümanlar arasındaki bir savaş değil, devlet ile silahlı gruplar arasındaki bir mücadeledir. Umarız bu barış anlaşması bölgeye olumlu etkiler getirir. Aksi hâlde, savaşın olumsuz etkilerinden sadece İsrail değil, Hindistan gibi istikrarsızlık peşinde koşan emperyal güçler de faydalanacaktır.”

KARDEŞLİĞİN BİR GÖSTERGESİ

“Ancak iyi olan şu ki, bu barış görüşmeleri Doha’da gerçekleşti ve iki kardeş ülke Afganistan ve Pakistan, iki kardeş ülke – Katar ve Türkiye – tarafından ağırlandı. Bu da İslam dünyasındaki kardeşlik ruhunun bir göstergesidir. Diğer yandan Türkiye, iki tarafı da ikna edebilen, savaşın fayda değil sadece kayıp ve yıkım getireceğini anlatabilen bir ülke olarak özel önem arz ediyor. Her iki ülke de Türkiye’ye büyük minnettarlık duyuyor.”

TÜRKİYE'YE ÇİFTE TEŞEKKÜR

Pakistan ve Afganistan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan üst düzey müzakerelerdeki ara buluculuğu için Türkiye’nin gösterdiği çabayı övdü. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ve Afganistan geçici hükûmeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, barışın detaylarını 25 Ekim’de İstanbul’da görüşeceklerini belirterek, savaşın sona ermesi için ara buluculuk yapan Türkiye ve Katar’a teşekkür etti.