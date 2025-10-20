Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Toplantısı'na katılacak! Lüksemburg'da gündem Karadeniz'in güvenliği

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Toplantısı’na katılacak! Lüksemburg’da gündem Karadeniz’in güvenliği

- Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa’nın güvenlik mimarisi kapsamında sık sık Türkiye’nin kapısını çalarken, Lüksemburg’da Karadeniz’in emniyeti masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılacak “Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık” konulu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere bugün Lüksemburg’a gidiyor. Karadeniz bölgesinin istikrarının masaya yatırılacağı toplantıya, Fidan’ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcileri katılacak.

“Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık” başlıklı oturuma katılacak olan Fidan, Karadeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin jeostratejik konumu ve askeri kapasitesiyle bölge güvenliği ve istikrarının korunmasında oynadığı role dikkat çekecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadeniz’in stratejik önemi, bölgedeki mevcut jeopolitik gelişmeler ve güvenlik dinamiklerinin ele alınacağı toplantıda Fidan, Montrö Sözleşmesi’nin Karadeniz bölgesinin güvenliğinin yapı taşlarından birini oluşturduğuna vurgu yapacak.

 
 
