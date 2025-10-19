Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Kaç kere uyandırdım hatırlamıyorum": Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çalışmanın perde arkasını anlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma disiplinini anlattı. "7/24 vazifesinin başında, bir defa bile ‘of’ demez" diyen Fidan, "Kaç defa uykusundan uyandırdım bilmiyorum. Devlete ait bilginin küçüğü, büyüğü olmaz hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını verir, iradesini koyar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma temposuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, sunucunun "Sayın Cumhurbaşkanıyla çalışmak zor bir iştir. Acayip bir temposu var. Gece 2'de 3'te sizi arayıp 'yatıyor musun' diye soruyor mu?" diye sorması üzerine şu ifadeleri kullandı: 

"7/24 ÇALIŞIR, 'OF' DEMEZ"

"Bir defa 24 saat vazifesiyle meşgul olması inanılmaz bir özellik. 7/24, bütün bir yıl sürekli vazifeyle meşgul olur ve hiçbir zaman için 'of' demez, hangi konuyu götürürseniz, ne zaman götürürseniz zamanı mı sırası mı asla demez. Kendisinin bizi araması bize daha çok dokunuş eden bir şey.

"KAÇTA ARARSAM ARAYAYIM TELEFONUNU AÇAR"

Bizi zorlayan şu oluyor, çoğu zaman istihbarattayken daha fazla oluyordu. Acil konular olur gece uyandırmamız gereken. Bunu kaç defa yaptım bilmiyorum. Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı. Hiçbir zaman arayıp da bir defa bile ben bir meselemi o gece kendisine söylemediğimi hatırlamıyorum. Muhakkak açar ve hiçbir zaman için de ben niye uyandım demez.

"DEVLET MESELESİNİN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ DEMEZ"

Devlete ait bilginin küçüğü, büyüğü olmaz hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını verir, iradesini koyar. Kendisi arar da, kendisi daha çok aranır. Biz açıkçası şey oluruz bu kadar çok çalışan bir lideri bir de üstüne üstlük biz rahatsız edeceğiz.

Geçen gece Burhanettin Bey ile konuşuyoruz 'acaba hangimiz arayalım' diye. Geçen yine aradık ve uyandırdık. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmazlık etmez mi?"

