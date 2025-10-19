Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Isparta'da depreme yakalandı, esprisi salondaki herkesi güldürdü

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Isparta'da depreme yakalandı, esprisi salondaki herkesi güldürdü

Isparta'da önceki gün, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun katıldığı bir program sırasında deprem meydana geldi. 2.0 büyüklüğündeki depreme kürsüde yakalanan Ağıralioğlu'nun o anlarda soğukkanlı tavrı dikkat çekti. Ağıralioğlu'nun deprem geçtikten sonra, "Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor. Gazeteci arkadaşlarım bu olayı ‘Yavuz abi iktidarın aleyhine konuştu, sonucu ilahi gaz geldi' şeklinde sunabilirler." esprisi, salondaki herkesi güldürdü.

Isparta'da önceki gün saat 16.00'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, kent merkezinde hafif şekilde hissedildi. Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Meydan AVM Gül Salonu'nda düzenlenen halk buluşmasında konuşma yaptığı sırada kürsüde depreme yakalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 6,88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle salonda kısa süreli panik yaşandı. Bazı katılımcılar tedirgin olurken, Ağıralioğlu kürsüde sakinliğini korumaya çalışıp konuşmasına ara vermedi.

"TAYYİP BEY'İN ALEYHİNE KONUŞUNCA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Deprem anında, "Deprem mi oluyor? Deprem oluyor, geçti, çok geçmiş olsun. Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor. Bu tür durumlarda temkinli olmamız lazım. Şimdi AK Parti'den birçok arkadaşım var, gazeteci arkadaşlarım da bu olayı ‘Yavuz abi iktidarın aleyhine konuştu, sonucu ilahi gaz geldi' şeklinde sunabilirler." ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'nun esprili ve soğukkanlı tavrı, salondaki gerginliği azalttı.

Kısa süreli paniğin ardından program kaldığı yerden devam etti. AFAD, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk ya da can ve mal kaybı ihbarı almadıklarını bildirdi.

