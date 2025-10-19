Şanlıurfa'da veli, öğretmene demir sopayla saldırdı! Kan revan içinde kaldı, canını zor kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulunda görev yapan birinci sınıf öğretmeni, bir öğrenci velisi tarafından sopayla darbedildi.

KAN REVAN İÇİNDE KALDI

Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan olayda, okulda görev yapan sınıf öğretmeni T.T.K., kendisini veli olarak tanıtan M.R.U. tarafından fiziki saldırıya uğradı. Sopayla darbedilen öğretmen yaralandı. Kafası kanlar içerisinde hastaneye kaldırılan öğretmen, kendisini darbeden zanlıdan şikayetçi oldu.

"ÇOCUKLARIMA OLAN SEVGİM BENİ İYİLEŞTİRECEK"

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen T.T.K., şu ifadeleri kullandı: