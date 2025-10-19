Şanlıurfa'da veli, öğretmene demir sopayla saldırdı! Kan revan içinde kaldı, canını zor kurtardı
Şanlıurfa'da birinci sınıf öğretmeni T.T.K., öğrenci velisi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Okulda kanlar içinde kalan öğretmen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulunda görev yapan birinci sınıf öğretmeni, bir öğrenci velisi tarafından sopayla darbedildi.
KAN REVAN İÇİNDE KALDI
Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan olayda, okulda görev yapan sınıf öğretmeni T.T.K., kendisini veli olarak tanıtan M.R.U. tarafından fiziki saldırıya uğradı. Sopayla darbedilen öğretmen yaralandı. Kafası kanlar içerisinde hastaneye kaldırılan öğretmen, kendisini darbeden zanlıdan şikayetçi oldu.
"ÇOCUKLARIMA OLAN SEVGİM BENİ İYİLEŞTİRECEK"
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen T.T.K., şu ifadeleri kullandı:
15 Ekim günü okulumda boş dersimde veli olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından defalarca darbedildim. Kendimi koruyamamış, zarar görmüş ve BTM ile giderilemez raporum gerekli mercilerde mevcuttur. Bugün yıllardır emek verdiğim yuvamdan ayrılıyorum. Ama kanatları kırılarak kanı dökülerek. Ama çocuklarıma olan sevgim beni iyileştirecek. Çok üzgünüm ve bana yapılan bu saldırıyı esefle kınıyorum