Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı ödemesi 30 Ekim'de hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişime dikkat çekip nüfus konusunun en az savunma sanayii kadar stratejik olduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin temel nedeninin, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu demografik riskler olduğunu belirtip şöyle konuştu:

"2023'te göreve geldiğimde Türkiye'nin doğurganlık hızı 1.63 idi. 2024'te bu rakam 1.51'di. Bu da bize şunu gösteriyor; aslında biz hane halkı olarak da düşüşteyiz. Türkiye'de ortalama hane halkı dörtten üçe doğru geriledi. Bununla beraber evlilik yaşımız yükseldi, ilk baba-ilk anne olma yaşımız arttı. Bununla beraber tabii demografik olarak da yaşlanıyoruz, nüfusumuz yaşlanıyor. Bir ülkenin nüfusu, savunma sanayisi kadar önemli aslında, nüfus konusu. Genç ve dinamik nüfus yapımız Türkiye'nin en büyük gücü."

Bakan Göktaş, bu vizyon doğrultusunda tarihi adımlar atıldığını ve Türkiye'de ilk kez bütüncül bir "Aile Eylem Planı" oluşturulduğunu açıkladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Ailemiz geleceğimiz, aileye sahip çıkmak istikbalimize sahip çıkmaktır' adına aslında pek önemli çağrılarda bulundu. Bu kapsamda bizler de tüm bu gelişmeler ışığında nüfus politikalarımıza yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğinin tespitini yaptık. Biz bu sağlam kaleye sahip çıkmak adına önemli adımlardan bir tanesi Aile Eylem Planımızı oluşturduk. Bakanlığımızın aslında hiç Aile Eylem Planı yoktu, aileyi güçlendiren eylem planı yoktu."

NÜFUS POLİTİKALARI KURULU VE AİLE ENSTİTÜSÜ KURULDU

Bakan Göktaş, bu stratejik hedeflere ulaşmak için sadece bakanlık bünyesinde değil, devletin zirvesinde de yeni kurumların hayata geçirildiğini ilk kez A Haber'de duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığında bir "Nüfus Politikaları Kurulu" ve bakanlığa bilimsel destek sunacak bir "Aile Enstitüsü" kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin sosyal politikalarına ve ailenin güçlendirilmesine yönelik atılan tarihi adımlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2,5 yıllık süreçte 81 ili karış karış gezerek vatandaşlarla kucaklaştığını belirten Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin arkasındaki stratejik nedenleri, nüfus politikalarının önemini ve bu kapsamda kurulan yeni kurumları ilk kez A Haber ekranlarında anlattı.

ÇOCUK SAHİBİ ÇİFTLERİN KREDİ ÖDEMESİ ERTELENDİ

Bakan Göktaş, hükümetin en önemli projelerinden biri olan Aile ve Gençlik Fonu'na gençlerin ilgisinin rekor seviyede olduğunu açıkladı. Evlenecek gençlere sağlanan 250 bin TL'ye varan faizsiz kredinin yanı sıra, çocuk sahibi olan çiftler için kredi ödemelerinin ertelendiği müjdesini de verdi:

160 BİN GENÇ BAŞVURDU

"Evlenmek isteyen genç çiftlerimize destek olduk. 18-25 yaş arası için 250 bin TL, 26-29 yaş grubu için ise 200 bin liralık bir destek. Şu ana kadar 160 binden fazla çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftimize de kredisini 12 ay öteliyoruz. 43 ulusal marka ve 1.624 yerel firmayla da anlaşma imzaladık."

"ÖDEMELER 30 EKİM'DE HESAPLARDA!"

Bakan Göktaş, annelere yönelik destek programlarının da aralıksız devam ettiğini, bu kapsamda yüz binlerce anneye milyarlarca liralık ödeme yapıldığını ve yeni ödemelerin 30 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"İlk çocuğa 5 bin TL, ikinci çocuğa 5 yıl boyunca her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki her bir çocuk için ise 5 yıl boyunca her ay 5.000 TL destek sağlıyoruz. Bugüne kadar toplam ödeme yapılan anne sayısı 477 bin 639. Toplam ödeme miktarımız 4.6 milyar lira oldu. Bu ayın ödemesini de sizlerin vesilesiyle müjdelemek istiyorum, 30 Ekim'de inşallah annelerin hesabına yatacak."