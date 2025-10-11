Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik

Bakan Göktaş: Aile Yılı’nda 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik

Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik
Yedikule Hisarı’nda düzenlenen Aile Festivali’nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı’nda ailelerimize farkındalık oluşturacak, 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik. Ailemiz, geleceğimiz diyoruz, çünkü dünümüz, bugünümüz, yarınımız hep ailedir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK ortaklığında Aile Festivali düzenlendi. Yedikule Hisarı’nda dün başlayan festival, 12 Ekim tarihine kadar devam edecek. Aile Festivali’ne ikinci gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer davetliler katıldı. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, festivalle ilgili bilgiler vererek bir konuşma gerçekleştirdi.

"ÇÜNKÜ DÜNÜMÜZ, BUGÜNÜMÜZ, YARINIMIZ HEP AİLEDİR"

Aile Yılı’nda yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "7’den 70’e yaklaşık 40 bin ailenin giriş, çıkış yaptığı çok güzel bir etkinlik alanı oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu yılı Aile Yılı olarak tertip ettik. Aile Yılı’nda ailelerimize farkındalık oluşturacak, Türkiye genelinde 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik. Ailemiz, geleceğimiz diyoruz, çünkü dünümüz, bugünümüz, yarınımız hep ailedir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN ZAMAN GEÇİREBİLECEĞİ ÇOK GÜZEL ETKİNLİKLER VAR"

Festivalde çocukların ve gençlerin güzel etkinliklerle vakit geçireceğini söyleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileden güç alan bir milletiz aslında. Bu güzel etkinlikte çocukların, korumaların, gençlerin ve ailelerin 3 kuşak boyunca güzel zaman oluşturabileceği bir ortam oluşmuş. Aile Festivali başarılı geçti. Burada farklı bakanlıkların stantları var. Aynı zamanda söyleşiler var. Çocukların, gençlerin zaman geçirebileceği çok güzel etkinlikler var. Aileler keyifle burada zaman geçirdiğini görüp aile etrafında sohbetler oluştururken, çocuklarında çeşitli etkinliklere katıldığı bir ortam. Neşeli tam bir festival havasının yaşandığı, güzel bir ortam oluşmuş, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ailemiz geleceğimiz diyoruz" şeklinde konuştu.

